دخلوا البلاد بتأشيرات مزورة.. السنغال تفرج عن 12 شابا من كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلن النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين بكفرالشيخ، اليوم الجمعة، إفراج السلطات السنغالية عن 12 شابًا مصريًا أغلبهم من قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين، بعد انتهاء أزمتهم الخاصة بوجود تزوير في تأشيرات إقامتهم.

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين، لـ"الخليج 365"، إن جهود السفير مصطفى القوني، مساعد وزير الخارجية المصرية، والوزير المفوض أحمد السيد هلال، نائب مساعد وزير الخارجية، لعبت دورًا كبيرًا نحو إنهاء أزمة المصريين الذين احتجزتهم السلطات السنغالية، بعدما تواصل مع مسئولي الخارجية حول أزمة هؤلاء المصريين، وبحث مشكلاتهم.

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وأضاف الطنطاوي، أن الشباب ضحية عملية نصب من قبل أشخاص يحملون الجنسية السنغالية، عندما توجهوا لاستطلاع فرص العمل في السنغال، فعرض عليهم أشخاص مساعدتهم واستخراج تأشيرات لهم، ونظرًا لعدم إلمام الشباب بقوانين العمل في السنغال.

والشباب المفرج عنهم من قبل السلطات السنغالية "محمد جمال عبدالقادر عبدالحليم، وإسلام فتحي محمد الحناوي، وفرج سعد عبده يوسف عطية، وعلي عبدالرازق فتوح عبدالرازق البوهي، وأشرف عبدالعزيز رجب عبدالله خفاجي، وإسماعيل محمد إسماعيل الشرقاوي، وإبراهيم حسن محمد مرعي، والسيد طلعت إبراهيم الحصاوي، وخالد محمد عبدالله الوحش، وفوزي محمد جمعة الحصاوي، ومحمد عبدالحميد مصطفى الحصاوي، والسيد محفوظ فتح الله محمود أبوبكر".

واحتجزت السلطات السنغالية 12 شابًا مصريًا أغلبهم من أبناء قرية شباس عمير، التابعة لمركز قلين في كفرالشيخ، منذ شهر ونصف، بسببب إقامتهم في البلاد بطريقة غير قانونية، بعد اكتشاف تزوير في جوازات سفرهم.