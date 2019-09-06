أطلق الرصاص على والده وابنه وزوجته.. النيابة تعاين مسرح الجريمة العائلية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

عاين فريق من النيابة العامة بمركز سوهاج، اليوم الجمعة، مسرح جريمة قرية قلفاو، التي شهدت إطلاق عامل الرصاص على والده وزوجته وشقيقه، بسبب الخلافات العائلية.

وقررت النيابة العامة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث الثلاث لبيان الصفة التشريحية لهم، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد عبدالمجيد رضوان بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتلى في دائرة المركز.

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تبين من التحريات التي قادها المقدم أحمد صقر، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج وأشرف عليها العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير مباحث المديرية العثور على "صابر م." 65 سنة، ونجله الطفل "يوسف" 5 سنوات، و"ناهد م." 38 سنة، موظفة "زوجة الأول ووالدة الثاني" متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية متفرقة في الجسم.

وأكدت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة "محمد ص." 38 سنة، عامل ويقيم بناحية قلفاو دائرة مركز سوهاج، وهو نجل الأول وشقيق الثاني من والده، بسبب خلافات عائلية بينهم.

ونقلت الجثث إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.