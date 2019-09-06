قضية المقيمين بصورة غير شرعية بالكويت على أعتاب الحسم

فى خطوات جادة يبدو منها أن قضية البدون (غير محددى الجنسية) فى الكويت سوف تجد طريقها إلى الحل، إلا أن تلك الجهود التى تبذلها الحكومة منذ سنوات عديدة بالمشاركة مع مجلس الأمة وهو الجهة التشريعية، قد يبدو أيضاً أن الحل قد يكون فى أضيق الحدود، وسيكون الحظ الأوفر لأبناء الكويتيات وأحفادهن حسب ما أشارت إليه بعض المصادر الصحفية الكويتية.

وقد أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال الساعات القليلة الماضية عن الانتهاء من وضع المسودة الأولية لقانون حل مشكلة البدون جذرياً وعرضها فى بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكداً أن القانون سيكون عادلاً، وسيحافظ على الهوية الوطنية وسيراعى الجوانب الإنسانية، وقال الغانم فى تصريح إلى الصحفيين عقب الاجتماع الذى حضره عدد من الوزراء والمسئولين إنه تم عقد اجتماع مع العديد من الجهات الحكومية، وحضره وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير العدل وزير الدولة لشئون مجلس الأمة د. فهد العفاسى ورئيس جهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة والأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، ومدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين د.سامر حدادين، لدراسة مسودة القانون، وأكد الغانم الانتهاء من المسودة الأولية، مشيراً إلى أن هناك اجتماعاً سيعقد مع الجهات الحكومية فى القريب العاجل، وآخر مع ممثلى بعض جمعيات النفع والناشطين للاستماع إلى وجهات نظرهم وتصوراتهم، وأوضح أن خلاصة الموضوع وضع اللمسات النهائية على القانون، وأنه سيقدم قبل بداية دور الانعقاد الجديد الذى سيبدأ منتصف أكتوبر المقبل، متوقعاً إقراره بأغلبية نيابية.

أضيق الحدود

وعقب الاجتماع علقت مصادر ذات صلة بقضية البدون أن الاجتماعات التنسيقية التى تمت حتى الآن على صعيد الحل الجذرى لها، لم تتفق على تصور نهائى، مشيرة إلى أن الخيارات لاتزال متعددة ومفتوحة لكنها فى النهاية ستعطى كل ذى حق حقه. وأضافت المصادر أن التجنيس سيكون فى أضيق الحدود، ونصيب الأسد فيه لأبناء وأحفاد الكويتيات، لكنه لن يكون دفعة واحدة، بل على فترات معينة ستحدد وفق اشتراطات سينظمها القانون، مشيرة إلى أن عددهم يتجاوز عشرة آلاف بقليل، وذكرت المصادر أن إحصاء 1965 لن يكون ملزماً بالتجنيس لمن يحملونه وهؤلاء عددهم نحو 20 ألفا بعد استبعاد المرجح تجنيسهم من أبناء وأحفاد الكويتيات إذ إن الإحصاء أحد الشروط

لكنه غير ملزم، فى وقت سيتيح القانون تجنيس فئات أخرى لا تحمل هذا الإحصاء، خصوصاً من أبناء وأحفاد الكويتيات وزوجات الكويتيين الذين تنطبق عليهم الشروط.

تنسيق

وأوضحت أن التنسيق مستمر عبر وزارة الخارجية مع الدول التى تبين أن عددا كبيرا من البدون لديهم أقرباء فيها ومعظمهم ينتمون إلى 5 دول عربية وأجنبية، وأهم تلك الدول هى السعودية والعراق وإيران، مشيرة إلى أن التعاون يشمل جمع المعلومات والتحضير لتنفيذ القانون بعد إقراره من مجلس الأمة، من ناحية أخرى كشفت مصادر حكومية أخرى أن الاجتماعات ستتوالى للوصول إلى الصيغة النهائية للقانون المزمع تقديمه بداية دور الانعقاد لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية، واصفة القانون بأنه سيُنهى مشكلة (البدون) برمتها، وأكدت المصادر أن القانون سيقدم مزايا كثيرة لمن يظهر إثباتاته أو يعدل وضعه، ولن يخسر أيًّا من المزايا المقدمة حالياً لفئة البدون، مشددة على إصرار الجهات المعنية كافة على المضى قدماً فى تحقيق وتنفيذ التوجيهات السامية بضرورة حل هذه القضية، وأشارت المصادر الحكومية إلى أنه على الرغم من الصعوبات العملية فى هذه القضية المتجذرة التى تعود إلى عشرات السنوات، لكن عجلة الحل بدأت، ولا تراجع مهما كانت التضحيات أو الأثمان.

تاريخ قديم

وبدأت قضية البدون فى الكويت منذ الخمسينيات فى القرن العشرين وتطورت لعقود متتالية ومراحل عديدة، حيث ينحدر بعض البدون من العائلات المقيمة فى الكويت لكنهم لا يمتلكون أوراقاً رسمية مثبتة لأجيال عديدة، بعضهم كان ينتمى لبلاد عربية أخرى لكن جذبهم للكويت اكتشاف النفط، وتختلف أسباب ظاهرة البدون التى يعتقد أنها ترجع لعدم تطبيق النصوص القانونية الخاصة بالجنسية الكويتية والصادر عام 1959، أو إهمال التقدم بطلب الحصول على الجنسية، أو إخفاء الهوية الأصلية، وكان البدون يتمتعون بالمساواة مع المواطنين الكويتيين عند استقلال البلاد عام 1961 حتى 1991، والتحق عدد منهم بوظائف فى الجيش والشرطة الكويتية قبل غزو العراق للكويت عام 1990، ولكنهم فقدوها بعد خروج القوات العراقية فى 1991، حيث أدى الغزو العراقى لتضييق الحكومة على البدون، واتهام

البعض منهم بالتعاون مع النظام العراقى أثناء الغزو حيث إن كثيراً منهم ينحدر من أصول عراقية، بالإضافة لمطالبة الحكومة لأوراقهم الرسمية.

الغزو والبدون

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وسبب الغزو العراقى تناقص عدد البدون خلال السنوات العشرين الأخيرة للنصف طبقا للإحصائيات الرسمية، وجهود الحكومة عام 1993 لإنشاء لجان مركزية لتوفيق أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وانشاء لجنة تنفيذية عام 1996 بعد ذلك، وقد كان القانون الكويتى يمنح العرب المقيمين بالكويت منذ 1945 والأجانب المقيمين منذ 1930 الجنسية بعد التقدم بطلب، إلا أن هذا القانون تغير عام 2000 وينص على تجنيس 2000 شخص من البدون كل عام والمقيمين منذ 1965، كما يتيح لـ 36 ألفًا و700 من البدون طلب الجنسية الكويتية من العدد الكلى لهم البالغ 122 ألفاً.

أسباب الرفض

وترجع الحكومة الكويتية أسباب رفض منح البدون الجنسية للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تعذر تجنيسهم، حيث إن منح الجنسية الكويتية يكون بنسب مدروسة مناسبة للحفاظ على توافق المجتمع والحفاظ على مقوماته، ومن هنا وافق مجلس الأمة الكويتى على تجنيس 2000 شخص من البدون سنوياً عام 2000، على أن يقدموا الدليل على إقاماتهم فى الكويت قبل 1965، عدم تسجيل قضايا جنائية فى سجلاتهم، ما يتيح الحصول على موافقة لكل سنة اقامة من مجلس الأمة لمنح الجنسية، إذ إن القانون الكويتى لا يجيز ازدواج الجنسية.

تسهيلات

وتيسيراً من الحكومة كانت قد أعلنت منح 88 ألف من البدون الخدمات والتسهيلات مثل التعليم والعلاج المجانى، إصدار شهادتى الميلاد والوفاة، عقود الزواج والطلاق، حق العمل للحاصلين على شهادات، صرف بطاقة التموين الخاصة بالكويتيين، الحصول على المساعدات المالية والخدمات من بيت الزكاة، وفى عام 2004-2005 أقرت وزارة التربية بالكويت قبول التحاق معظم أبناء البدون بكل مراحل التعليم بالمجان وبتمويل من صناديق الخير الحكومية والأهلية، هذا مع استمرار مشكلة الالتحاق بالجامعة قائمة حيث يعاملون عند الالتحاق بالجامعة لنفس شروط غير الكويتيين.

أصول عربية

وذكرت الهيئة المركزية للمقيمين غير الشرعيين أن 71 ألفاً من البدون من أصول عراقية، سعودية، إيرانية، وجنسيات أخرى ما يستوجب عليهم تقديم أوراقهم الرسمية للحصول على إقامة شرعية بالكويت، كما تتعهد بتجنيس 43 ألف من مستحقى الجنسية، وتم طرح الحديد من المقترحات لحل مشكلة البدون لعل أبرزها إعلان وزارة الداخلية عام 2014 إمكانية حصول آلاف من البدون على جنسية اقتصادية من جزر القمر واستخراج جواز سفر، وتسجيل أبنائهم كمواطنين فى جزر القمر، ما يتيح لهم الحصول على اقامة شرعية بالكويت، ومزيد من الميزات مثل التعليم والعلاج والوظائف.

إصرار

لكن البدون يصرون على المطالبة بالجنسية الكويتية حيث إنهم لا يعرفون وطنا غيرها، منذ نشأتهم وآبائهم، إلا أنهم لا يتحملون أخطاء أجدادهم القادمين من الصحراء الذين لم يطالبوا بالجنسية، وتخلفوا عن الإحصاء السكانى فى عام 1965 الذى بمقتضاه حصل البعض على الجنسية الكويتية، كما يطالبون بالالتزام باتفاقية الأمم المتحدة عام 1954 الخاصة بعديمى الجنسية، التى تنص على منح البدون جميع حقوقهم الإنسانية والتى يتمتع بها المواطنون.