الكشافة العمانيون يبحثون عن «السلام» فى شرم الشيخ

فى توقيت واحد احتفت مصر بمشاركات عمانية إيجابية مهمة فى مجالات عديدة على مدار الأيام القليلة الماضية حيث شملت العديد من الفعاليات.

لم تقتصر جغرافياً على القاهرة إنما امتدت أيضًا إلى شرم الشيخ، وشملت الأصعدة الإبداعية والثقافية والرياضية والشبابية، إلى جانب اجتماعات عربية مشتركة.

فى هذا الاطار شهدت القاهرة تتويج استحقاقات عمانية مهمة فى المجالات الطبية، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد بن محمد السعيدى وزير الصحة العمانى، رئيسا للهيئة العليا للمجلس العربى للاختصاصات الصحية وذلك خلال اجتماعات الهيئة التى عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وشاركت فيها السلطنة. وفى توقيت سابق تم انتخاب الدكتور عمر بن عوض الرواس مدير مركز البحوث الطبية بجامعة السلطان قابوس أمينا عاما للمجلس.

يمثل ذلك تعبيرا عن التقدير العربى لسلطنة عمان، وتعتبر الهيئة هى السلطة الإشرافية العليا المسئولة عن عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة التى يقع على عاتقها بلوغ المجلس أهدافه.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن مصر تدعم بشكل كبير المجلس للارتقاء بالطبيب والفريق الطبى العربى.

جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماع الهيئة العليا وأضافت: إن وُزَرَاءُ الصحةِ كانوا قد اتخذوا قَرَارِهِم رَقَمَ (واحد) فِى الدَّوْرَةِ العادية المُنعَقِدَةِ فِى مَايو المَاضِى بـجنيف بوضع خَارطَةَ طَرِيق لإِعَادَةِ المَجْلِسِ العَرَبِى إلى مَسَارِه الصَّحِيحِ، وتكونت هَذِهِ الخَارطَةِ مِنْ عِدَّةِ خُطُوَاتٍ؛ كانت الأولى فِى الأُردن، مطلعَ شَهرِ يُونيو الْمَاضِى، وتمَّ فيها نقلُ مهامِّ الأمينِ العامِ إلى الدُّكْتُور عمر عوض الرواس، الذى نُرَاهِنُ عَلَيْهِ بِقُوَّةٍ فِى المرحلة القَادِمة، ونَدْعُوكُم إلى التَّعَاونِ مَعَهُ ودَعْمِهِ فِى مَهَامِّهِ الجَسِيمَة.

وأشارت إلى أن الخُطْوَةُ الثَّانِيَة كانت هى تشكيل الهَيْئَةِ العُلْيَا، وَالاجْتِمَاع بالقاهرة لانتخاب رئيسٍ وَنَائِبَين وإقرار اللاَّئِحَةِ الجَدِيْدَة وَالنِّظَامِ الأساسى لها، وَهُوَ مَا تم، لافتةً إلى أنه وَبَعدَ مُرورِ مِئة يَومٍ فقط على اجْتِمَاعِ جنيف تتم الخُطْوَةَ الثَّانِيَةَ نَحْوَ اسْتكمال مَسِيرَةِ

التَّصحيح قائلةً: إِنَّهُ إنجاز نفتخر بِهِ، وَنَدْعُوكُم للتَّمَسُّكِ بهذه الفُرصَةِ لِإِنْجَاحِ هَذِهِ المَسَاعِى المُخْلِصَةِ».

فى المجال الإبداعى أقامت دار «هنَّ» للنشر ندوة حوارية احتفاء برواية الكاتبة العمانية الدكتورة جوخة الحارثى «سيدات القمر» الفائزة بجائزة انترناشيونال مان بوكر العالمية.

شهد الاحتفالية وفد من سفارة سلطنة عمان يضم: المستشار نصر بن حمود العبرى المستشار الإعلامى، وبدر بن هلال البوسعيدى نائب المندوب الدائم للسلطنة لدى جامعة الدول العربية، وعلى بن عبدالله البيمانى مدير الشئون الإدارية والمالية. ومن مصر حضرها لفيف من الأدباء والمبدعين والإعلاميين.

كانت الروائية العمانية الدكتورة جوخة بنت محمد الحارثية قد فازت فى شهر مايو الماضى بجائزة «انترناشيونال مان بوكر» البريطانية المرموقة، عن روايتها سيدات القمر، والتى تتحدث فيها عن مرحلة مهمة من تاريخ سلطنة عُمان.

وهذه هى المرة الأولى التى يفوز فيها كاتب أو كاتبة خليجية أو عربية بهذه الجائزة التى تنافست عليها هذا العام ستة أعمال صادرة بلغاتها الأصلية وتُرجمت إلى اللغة الإنجليزية، وصدرت فى بريطانيا.

وفى المجال الشبابى شاركت سلطنة عمان مُمثلة فى المديرية العامة للكشافة والمرشدات فى أعمال المنتدى الكشفى العربى الرابع للشباب الذى استضافه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر بالتعاون مع المنظمتين الكشفيتين العربية والعالمية بمدينة شرم الشيخ تحت شعار «تنمية واستدامة»، بمشاركة 15 دولة عربية.

وقدم جوالة السلطنة تجربتهم فى مجال تفعيل دور الشباب وتوصيات المنتدى الكشفى العمانى الثانى للشباب.

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يُعد المنتدى الحدث الشبابى الأهم الذى يُصاحب عقد المؤتمرات الكشفية العربية، وقد نظمت النسخة الأولى منه بالسودان عام 2010، وعقدت الثانية بالجزائر سنة 2013، فيما استضافت سلطنة عُمان النسخة الثالثة

عام 2016.

مثل السلطنة فى المنتدى كلٌ من أحمد بن خالد بن حمد الكميانى رئيس المنتدى الكشفى العمانى الثانى للشباب قائد عشائر جوالة نادى عمان، ونائبه محمد بن خلفان المعولى من جوالة جامعة السلطان قابوس.

ناقش المنتدى عدداً من المواضيع المهمة منها الحوار من أجل السلام، والهوية والثقافة والقواعد والمبادئ الأساسية للحوار، والممارسات الأفضل لمشاركة الشباب والفتيات فى مجتمعاتهم مشاركة اجتماعية وثقافية وسياسية، وصياغة وتعديل القرارات والسوق الحرة للمعرفة، وكيفية التأثير فى الآخرين والتفاعل معهم مع استعراض تجارب الدول العربية المشاركة لتفعيل دور الشباب فى المجتمع.

تم انتخاب محمود فوزى من مصر رئيسًا للمنتدى الرابع للشباب، ومن سلطنة عُمان انتخب المشاركون محمد بن خلفان المعولى مقررًا للمنتدى، ونادين السهيلى من تونس نائبة للرئيس.

وقد تم افتتاح الفعاليات رسميًا تحت رعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور عاطف عبدالمجيد أمين عام المنظمة الكشفية العربية.

كما احتضنت مصر منتخب سلطنة عمان للناشئين للكرة الطائرة فى معسكر تدريب فى إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة فى البطولة الخامسة عشرة للمنتخبات العربية للناشئين للكرة الطائرة والتى سوف تستضيفها الأردن حتى ١٤ سبتمبر.

وضمن استعدادات المنتخب للمشاركة فى البطولة اختتم معسكره فى مصر حيث تفوق فى عدة مباريات ودية تحضيرية، حيث فاز على شقيقه منتخب الكويت للناشئين الذى عسكر فى مصر بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

تشهد البطولة مشاركة ١٢ منتخبًا عربيًا وزعت على أربع مجموعات.

تضم مجموعة واحدة منتخبات مصر والسعودية والمغرب، على حين تلعب فى مجموعة أخرى منتخبات البحرين حامل اللقب والجزائر وفلسطين. وتتلاقى منتخبات سلطنة عمان الوصيف، ولبنان والأردن مستضيف البطولة فى مجموعة موازية، بينما تنتظم منتخبات العراق والإمارات والكويت فى مجموعة أخرى.

*كان منتخب السلطنة قد لعب مباراته الأولى فى مصر أمام نادى الطيران للناشئين واستطاع الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. ولعب مباراته الثانية أمام نادى ٦ أكتوبر، وتمكن من الفوز بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، فيما فاز منتخب مصر للناشئين بنتيجة ٣/٢.

وفاز منتخب سلطنة عمان فى المباراة الرابعة على نادى الشمس للناشئين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

شهدت المباراة الافتتاحية لقاء جمع منتخبا الجزائر وفلسطين، ويستهل منتخب سلطنة عمان، وصيف بطولة النسخة الماضية، أولى مبارياته يوم السبت ٧ سبتمبر أمام المنتخب الأردنى صاحب الأرض والجمهور ثم يلعب مباراته الثانية يوم الأحد المقبل.