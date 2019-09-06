انتهاكات حق الجنسية في قطر تطال طفلاً عمره عام واحد

قام "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" ومقره لاهاي بتوثيق قيام النظام القطري بانتهاك قوانين الحق في الجنسية واستخدام آلية سحب الجنسيّة من أجل القضاء على المعارضة القطرية.

حيث نشر التقرير المعايير القانونية الدولية للحق في الجنسية، ثم نشر الانتهاكات التي تمارسها قطر على الحق في الجنسية. ورصد التقرير حالات التعسف

والعقاب الجماعي، وقيام نظام الدوحة بعقاب قبائل بأكملها بدون أي محاكمات، وهو ما يمثل مخالفة للقانون الدولي بشكل صارخ وغير مسبوق.

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وعرض التقرير الذي صدر في (12) صفحة شهادات أبناء القبائل المسحوبة منهم الجنسية، والذين جرى طردهم وتشريدهم، ومنع أطفالهم من

المدارس.

ومن مفاجآت التقرير قيام قطر بإسقاط الجنسية عن طفل قطري عمره عام واحد يدعى محمد المري، وهو ما يعد مخالفة كبرى لحقوق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك الجنسية والاسم والعلاقات الأسرية طبقًا للمادة الثامنة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.