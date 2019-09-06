دعا السيناتور الأمريكي مايك لي، الذي يزور روسيا حالياً، كلاً من واشنطن وموسكو إلى تحسين العلاقات بينهما عن طريق ربطهما بمصالح مشتركة.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن السيناتور الجمهوري الأمريكي "مايك لي" التقى اليوم الجمعةفي موسكو برئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، مضيفة أنه حث خلال اللقاء البلدين على الحفاظ على الحوار بينهما بغض النظر عمن سيصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة في انتخابات العام القادم 2020.
وأوضحت الشبكة أن لي، السيناتور عن ولاية يوتا الأمريكية، أكد للصحفيين في موسكو أن البلدين يكونان "في أفضل حالاتهما عندما يندمجان كلياً مع بعضهما البعض" بشأن مصالحهما المشتركة.
وحول انتخابات 2020 بالولايات المتحدة، توقع لي إعادة انتخاب الرئيس الحالي دونالد ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر سيناتور أمريكي يدعو لتحسين العلاقات مع روسيا بالاندماج في مصالح مشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.