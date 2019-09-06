السودان يُرحب برفع تعليق عضويته بالاتحاد الأفريقي ويشكر الرئيس السيسي

رحبت وزارة الخارجية السودانية، باسم حكومة وشعب السودان، بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي اليوم، رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الافريقي، ورفع تجميد أنشطته فيه، معربة عن الشكر والتقدير للاتحاد، ورئيسه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الجمعة، التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الأفريقي الجامعة، باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية.

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وقال البيان إن السودان يعبر عن قناعته التامة

بالعمل الجماعي الأفريقي، طريقًا لتحقيق أهداف شعوب القارة في الرفاه الاقتصادي والنمو الاجتماعي وتعزيز قيم الديموقراطية والتمسك بها والعمل على إعلائها.



وعبرت وزارة الخارجية عن كامل رضاها الآن بتوفر الأسباب الكفيلة بفعل وفضل هذا القرار، لانخراط واندماج السودان الكامل بالأسرة الدولية، واستئناف دوره الرائد في منظمة الأمم المتحدة بالمشاركة والمساهمة

في صيانة السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترقية حقوق الإنسان.



وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن الشكر والتقدير لموسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس وأعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص للسودان محمد حسن لد لبات، ومبعوث أثيوبيا للسودان السفير محمود درير، ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد)، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، ودول الجوار وقادتها، لتضامنهم جميعًا مع السودان وشعبه وحكومته لتحقيق أهداف ثورته الشعبية السلمية، والذي عبر عنه بيان مجلس السلم الأفريقي.