سفير السعودية بالخرطوم: مساعدات المملكة امتداد لدعم السودان في كل المجالات

قال سفير السعودية في السودان علي بن حسن جعفر، إن المساعدات الإغاثية المُقدمة للسودان من "مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية"، تأتي لرفع المعاناة عن المتضررين من السيول والفيضانات، وهي امتداد لما تقوم به المملكة العربية السعودية من دعم للسودان في كافة المجالات، التي يأتي على رأسها الاحتياجات الإنسانية.

وشهد سفير السعودية في السودان ووفد مركز

الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومسؤولون في منظمة "اغتنام للتنمية البشرية" الشريك السوداني لمركز الملك سلمان، ولفيف من المسئولين السودانيين وقيادات العمل الخيري، توزيع المساعدات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم، لتغطية حاجة المتضررين من السيول والأمطار.

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وقال ناصر السبيعي نائب مدير الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة

والأعمال الإنسانية إن المساعدات الطبية وصلت ضمن الجسر الجوي لمساعدة المتضررين من السيول والفيضانات، لافتا إلى أنها تشمل 5 أطنان وتوزع على أكثر من خمسة مستشفيات وتسعة مراكز صحية في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات وتأتي لدعم المستشفيات والمراكز الصحية للقيام بدورها.

وعبر الدكتور بابكر محمد علي المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم عن سعادته بهذا الدعم، معربا عن شكره لمركز الملك سلمان على دعم المستشفيات والمراكز الصحية بولاية الخرطوم، بمساعدات أتت في الوقت المناسب.