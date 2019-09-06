تدهور الوضع الإنساني على متن سفينة "آلان كردي" لإنقاذ المهاجرين

أفادت المؤسسة الخيرية التي تمتلك سفينة الإنقاذ الألمانية "آلان كردي"، بتدهور الوضع على متن السفينة.

وتم سحب شاب قاصر من بين السياج الأمني خلال الليل، بعد محاولته الهرب من خلال الحاجز الحديدي.

وذكر تقرير طبي قدمه الطاقم إلى السلطات المالطية، أن الشاب17 عامًا من تونس وأنه "حاول الانتحار".

وأضاف التقرير: "تم الإمساك به من سرواله ثم سحبه إلى سطح السفينة، حيث انهار باكياً، من الضروري للغاية أن يتم إنزاله في أقرب وقت ممكن، لأنه لا يمثل فقط تهديداً خطيراً لنفسه، ولكن أيضًا للآخرين الذين تم إنقاذهم".

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وتم نقل ثلاثة أشخاص، من بينهم القاصر المعني، من السفينة بواسطة الجيش المالطي اليوم الجمعة، ولا يزال هناك ثمانية آخرين على متنها.

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وانتشلت "آلان كردي" مطلع الأسبوع الجاري 13 شخصاً، كانوا على متن أحد القوارب الخشبية المكتظة بالركاب من بينهم ثمانية من القصر.

وانتشلت قوات الجيش المالطي صبيين كانا يعانيان من نوبات الهلع الشديد، وتم نقلهما إلى مالطا أمس الخميس.