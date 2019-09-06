تحذيرات من انفجار ناقلة «صافر» النفطية

عدن (الاتحاد)
أطلقت السلطات اليمنية تحذيراً عاجلاً، أمس، من انفجار ناقلة النفط العائمة «صافر» التي ترسو في ميناء «رأس عيسى» على البحر الأحمر، قبالة سواحل الحديدة.
وأوضح نائب وزير النقل اليمني ناصر أحمد شريف، أن هناك تحذيرات بوقوع انفجار كارثي في الناقلة وتسرب 1.2 مليون برميل من النفط الخام، مشيراً إلى أن انفجار الناقلة سيخلف كارثة بيئية عالمية وستتمدد آثارها إلى سواحل الدول المجاورة في حال لم يتم تدارك الوضع. وأوضح ناصر شريف، أن ناقلة النفط «صافر» عبارة عن خزان عائم ومثبّت بشكل دائم في واحد من بين أكبر ثلاثة موانئ نفطية عائمة في العالم، ويسع ثلاثة ملايين برميل، وهو ملك لشركة «صافر للإنتاج والاستكشاف اليمنية» منذ 1976.
وأضاف «كانت الشركة قد أعلنت عام 2016، في بيان تحذيري أن توقف العمل في الخزان يهدد بكارثة لا تحمد عقباها»، لكن تلك التحذيرات لم تجد آذاناً صاغية عند ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تعرقل كل الجهود الفنية والأممية الهادفة إلى إصلاح الأعطال، وتجاوز الكارثة.
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