العراق: العثور على 23 جثة في الموصل

بغداد (الاتحاد) عثر في محافظة نينوى بشمال العراق على 23 جثة مدفونة تحت الأنقاض في منطقة نشوان في مدينة الموصل. في هذه الأثناء، قتل جنديان وأصيب آخرون ومدنيون بهجوم مسلح على نقطة أمنية قرب ناحية أبي صيدا في محافظة ديالى. وعثرت قوة أمنية على جثة محام قضى طعناً بالسكين ملقاة تحت جسر للمرور السريع في منطقة النهضة وسط بغداد.

كما عثر على جثة رجل مجهول الهوية قضى رمياً بالرصاص مرمية منطقة سبع البور شمال بغداد. وقتل شخص إثر نزاع في منطقة سبع قصور شرق العاصمة. كما قتل مدني بأسلحة كاتمة للصوت في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد. فيما قتل مدني نتيجة نزاع عشائري ضمن منطقة الكمالية شرق بغداد.

وقتل مدني بهجوم مسلح ضمن منطقة الوردية التابعة لقضاء المدائن جنوب شرق العاصمة. أما في محافظة صلاح الدين فقد أعلن مصدر أمني بأن عنصراً من ميليشيات سرايا السلام التابعة للتيار الصدري قتل، وأصيب اثنان آخران إثر اشتباكات مسلحة في قضاء سامراء.

وذكرت مصادر أمنية عراقية، أمس، أن ثلاثة عناصر من قوات الحشد الشعبي العراقي سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء انفجار في أحد المناطق شمالي مدينة بابل.

وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية لقوات الحشد الشعبي في منطقة عويسات التابعة لناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، ما تسبب بمقتل أحد عناصر الحشد، وإصابة اثنين آخرين بجروح.

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