سجن معارضة لأردوغان 10 سنوات بسبب «تغريدة»

اسطنبول (وكالات) أصدرت محكمة تركية، أمس، حكما يقضي بسجن جنان كفتانجي أوغلو، مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة اسطنبول، 10 سنوات بتهمة «الدعاية الإرهابية» و«إهانة رئيس الدولة، بسبب تغريدات ومنشورات لها على مواقع التواصل».

وكان لجنان كفتانجي أوغلو، دور فعال في فوز مرشح المعارضة برئاسة بلدية إسطنبول، ومن أبرز وجوه حزبها الذي يمثل كبرى أحزاب المعارضة في البلاد. وقد شكلت تغريداتها على حسابها على تويتر وباقي مواقع التواصل الاجتماعي أداة إزعاج كبير للحزب الحاكم والرئيس التركي. وأوضحت مسؤولة في الحزب المعارض أن كفتانجي أوغلو لن يتم سجنها في انتظار محاكمتها أمام الاستئناف خلال ستة اشهر. وطوال محاكمتها، نددت كفتانجي أوغلو بـ«محاكمة سياسية» تهدف في رأيها ورأي أنصارها إلى معاقبتها على دورها في فوز مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول.

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