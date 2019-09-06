«خليفة الإنسانية» تدشن مشروع توزيع الغاز المنزلي على أهالي سقطرى

سقطرى (الاتحاد)

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، جهودها الإغاثية والإنسانية الرامية للتخفيف من معاناة أهالي أرخبيل سقطرى وتحسين مستوى الأوضاع المعيشية في ظل الأزمات التي يعيشها الأرخبيل جراء الكوارث الطبيعية.

وأطلقت مؤسسة «خليفة الإنسانية» مشروع توزيع أسطوانات الغاز المنزلي على أهالي سقطرى، وذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تتبناها في مختلف المجالات والنواحي الحياتية. وقال مسؤولون في قطاع الغاز بالأرخبيل إن مؤسسة «خليفة الإنسانية» دشنت عملية توزيع وصرف أسطوانات الغاز على المئات من الأسر المحتاجة والفقيرة التي تعاني أوضاعاً صعبة في توفير هذه المادة الأساسية، لافتاً إلى أن محطة «أدنوك» في الأرخبيل تعد المحطة الوحيدة التي تقوم بتوفير الغاز المنزلي وتوزعه على الأهالي، حيث شهدت المحطة إقبالاً كبيراً من قبل سكان سقطرى لاستبدال أسطواناتهم الفارغة بأخرى ممتلئة.

وأشار المسؤولون إلى أن صرف أسطوانات الغاز يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الإمارات في تحسين معيشة المواطن السقطري خصوصاً في ظل المعاناة التي يعيشونها في انعدام هذه المادة، موضحين أن الفترة الماضية شهدت انقطاعاً كبيراً لمادة الغاز، الأمر الذي دفع بمؤسسة «خليفة الإنسانية» لمضاعفة جهودها وتوفير أعداد كبيرة وكميات إضافية لسد حاجة الأهالي.

من جهة أخرى، تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع «خزان المياه» في منطقة «سلمهو» والذي يجري تنفيذه بتمويل من مؤسسة «خليفة الإنسانية» ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تهدف إلى إنعاش قطاع المياه وإيصالها للمناطق المتضررة في أنحاء سقطرى.

وقال مصدر محلي إن الأعمال تسير وفق الخطة الزمنية، حيث تم وضع الأساسات المتعلقة بإنشاء خزان المياه والذي تبلغ سعته 250 ألف لتر مكعب والذي سيسهم في توفير مياه نقية للكثير من المناطق السكنية الواقعة في منطقة سلمهو وما جاورها، وأشار إلى أن مشروع الخزان يعتبر من المشاريع المهمة التي تدعمها الإمارات وتهدف من خلالها لإنهاء معاناة الأسر السقطرية والتخفيف من أعباء الحصول على المياه النظيفة التي يتم شراؤها بتكاليف كبيرة.