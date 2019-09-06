النيابة الفنزويلية تلاحق جوايدو بتهمة "الخيانة العظمى"

أعلن المدعي العام في فنزويلا القريب من الحكم، اليوم الجمعة، ملاحقة المعارض خوان جوايدو بتهمة "الخيانة العظمى" ولكونه سعى إلى "تسليم" شركات متعددة الجنسية منطقة غنية في جويانا تطالب بها كراكاس.

وقال طارق وليم صعب في كلمة متلفزة "فتحنا تحقيقاً" بحق جوايدو في وقائع تشكل "جريمة خيانة عظمى".

وسبق أن لوحق جوايدو مراراً بتهم منها "التمويل غير القانوني" وانتهاك قرار منعه من مغادرة فنزويلا و"استغلال المنصب الرئاسي".

وسبق أن رفعت الحصانة البرلمانية عن جوايدو لكنه لم يعتقل.

ونبهت واشنطن إلى أن اعتقاله سيكون "الخطأ الأكبر" للرئيس نيكولاس مادورو.

وكان الرئيس الاشتراكي حض مساء الخميس القضاء على ملاحقة جوايدو بتهمة "الخيانة العظمى"، متهماً إياه بأنه أراد تسليم منطقة غنية في جويانا لشركات متعددة الجنسية.

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ويستند هذا الاتهام إلى تسجيل صوتي كشفته الحكومة الفنزويلية تتواصل فيه امرأة قيل إنها مسؤولة في الإدارة الأميركية مع "مستشار خارجي" لجوايدو.

وتحض المسؤولة الأميركية المزعومة "المستشار" على "تغيير موقف فنزويلا" و"تسليم منطقة ايزيكويبو" لشركة اكسون موبيل وشركات أخرى متعددة الجنسية، بحسب حكومة مادورو.

وايزيكويبو منطقة غنية بالمعادن تحدها منطقة بحرية تختزن ثروات نفطية.

وتطالب فنزويلا جارتها الشرقية جويانا بالسيادة عليها.