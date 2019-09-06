شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

استشهد فلسطينيان اثنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة اليوم الجمعة. وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها، إن الطواقم الطبية تعاملت مع 66 حالة إصابة منها 38 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خلال الجمعة الـ73 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. اقرأ أيضاً... شهيد في غزة واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة

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