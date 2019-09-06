زبناء “اتصالات المغرب” غاضبون من خلل أصاب صبيب الانترنيت والشركة تلزم الصمت لليوم الثاني

أشتكى زبناء شبكة إتصالات المغرب ضعف صبيب الانترنيت وتوقفه عن العمل في الكثير من الأوقات.

ويبدو أنّ عطل لحق بالشبكة منذ، ليلة أمس الخميس، في الحين لم توضح شركة إتصالات المغرب بخصوص العطب والإجراءات المتخذة.

وقال زبناء الشركة في تدوينات مختلفة عن مواقع التواصل الاجتماعي، أنّهم صرفوا مبالغ مالية للقيام بتعبئات الانترنيت، غير أنّ الغالبية منهم، تفاجؤوا بالعطل وثقل الانترنيت وتوقفها عن العمل.

وواجه عدد من زبناء شركة “إتصالات المغرب” في تعليقات على صفحتها الرئيسية بـ”السخرية” إذ قال أحدهم “طفيو او شعلوا رتور را هادشي مخدامش..”

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اتصالات المغرب وفي أغلب ردودها على شكاوى الزبناء كانت تجيب برد معين، إذ تطلب من زبناءها عبر “فيسبوك” إرسال تفاصيل “طلبهم” عبر البريد مع رقم الهاتف ورابط حساب الفيسبوك، ويبدو أن الرد يكون بشكل “عام” وطلب المشرفين على الصفحة الرسمية لإتصالات المغرب، الاتصال بخدمة الزبناء عبر رقم 115 للاستفسار عن المشكل الذي يتسمر لليوم الثاني على التوالي.