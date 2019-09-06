مصادر لـ"العين الإخبارية": الكويت تعتزم تسليم 86 إخوانيا لمصر

كشفت مصادر مصرية النقاب عن اعتزام الكويت تسليم 86 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين لديها والمطلوبين في قضايا إرهاب، للقاهرة قريبا.

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية": "إن السلطات الكويتية على وشك تسليم 86 إخوانيا متهمين بقضايا إرهاب لمصر، كانت اعتقلتهم بناءً على مذكرة قانونية قدمتها النيابة العامة المصرية للكويت مطلع سبتمبر/أيلول الجاري".

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، الجمعة، أن التحويلات المالية للمتهمين كشفت الكثير من التفاصيل حول القضية والعناصر المتورطة فيها.

وأشارت المصادر المصرية إلى أن التعاون مع الكويت أسفر عن كشف خريطة تلك التدفقات المالية والأشخاص المتورطين فيها، ما أدى لكشف أسماء مصرية وكويتية جديدة سهلوا عمل الخلية.





وألقت السلطات الكويتية في 4 سبتمبر/أيلول الجاري القبض على القيادي الإخواني خالد المهدي، بناءً على طلب مقدم من النيابة العامة المصرية.

ووفقا للمصدر، فإن المهدي من أخطر العناصر المطلوبة لدى القاهرة لتورطه بالعديد من العمليات الإرهابية، وصادر ضده مذكرة توقيف منذ سنوات على خلفية اتهامه بإدارة اللجان الإلكترونية التي تستهدف بث الفوضى ونشر الشائعات.

وتابع المصدر "عدد كبير من المطلوبين متهمون بقضايا تتعلق بإدارة اللجان الإلكترونية وتمويل العمليات الإرهابية لأنهم غادروا مصر منذ سنوات وعملوا على تسهيل نشاط التنظيم الإرهابي من الخارج".

وضبطت الكويت في يوليو/تموز الماضي 8 عناصر من خلية إخوانية مصرية صدرت ضدهم أحكام بالسجن في مصر لاتهامهم بالضلوع في ارتكاب عمليات إرهابية، وتم تسليمهم للسلطات المصرية.

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ووقعت مصر والكويت اتفاقية في مجال التعاون القضائي تشمل تبادل المعلومات والتنسيق في القضايا واستكمالها، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للكويت مؤخرا التي تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية.

وذكرت مصادر كويتية في وقت سابق أن 300 إخواني هربوا من البلاد خشية الملاحقة الأمنية.

وكشف مصدر أمني مصري لـ"العين الإخبارية" هوية 3 إرهابيين فروا من الكويت إلى قطر قبيل توقيف الخلية الإخوانية.

وأوضح المصدر أن الإرهابيين الثلاثة هم: "عبدالسلام زكي بشندي عضو مجلس النواب سابقا عن حزب "الحرية والعدالة" المنحل (الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية) والمتهم بقتل اللواء نبيل فراج (سبتمبر/أيلول 2013)، وقضية مذبحة كرداسة، وصدر حكم ضده بالإعدام غيابي".







الثاني هو "محمد نصر الدين فرج الغزلاني المتهم الرئيسي في مذبحة كرداسة، ومقتل اللواء نبيل فراج وحاصل على إعدام غيابي في القضيتين".



والثالث "هشام كامل عبدالحكيم إسماعيل متهم في قضية اللجان النوعية (تولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة وصادر ضده حكم غيابي"، وفق المصدر.

والحركة الدستورية الإسلامية المعروفة اختصارا بـ"حدس" تعتبر واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت، وتتواجد بقوة منذ سنوات طويلة داخل الكويت.

وشكل في السنوات الأخيرة مصدر انتقاد للكويت من دول الجوار وبعض الدول التي رأت تهاونًا في التعاطي مع هذه الجماعة الإرهابية.