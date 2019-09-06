محمد بن زايد يستقبل عضوين بالشيوخ الأمريكي ومسؤولا أمميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الجمعة، السيناتور تود يونج والسيناتور آنجوس كينج عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي وديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، بزيارة المسؤول الأممي وعضوي مجلس الشيوخ الأمريكي التي تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك مع الإمارات ومؤسساتها المعنية.





ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، تم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وإمكانات تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

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وتطرق الجانبان إلى مستجدات وتطورات عدد من القضايا في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها، بالإضافة إلى جهود البلدين ومبادراتهما في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والعنف ودورهما في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.





وتناول اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وهيئاتها الإنسانية ومبادراتها العالمية وبرنامج الغذاء العالمي، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإنسانية والتحديات التي يواجهها البرنامج على صعيد توفير الأغذية اللازمة للفئات المحتاجة والوصول إليها في عدد من مناطق العالم المختلفة.