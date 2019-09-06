الان تتابع البحرية الأمريكية تجري 4 اختبارات لصواريخ باليستية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 25 دقيقة - 10:07 م, 6 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أجرت البحرية الأمريكية 4 اختبارات لصواريخ باليستية قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبي خلال الأيام الماضية.

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