بلير: كوربين يمسك بالأعضاء الحساسة لجسد جونسون السياسي

اعتبر رئيس ​الحكومة البريطانية​ الأسبق، ​طوني بلير​، أن "زعيم حزب ​العمال​، ​جيريمي كوربين​، يمسك في يديه الأعضاء الأكثر ​حساسية​ للجسد السياسي لرئيس الوزراء الحالي، ​بوريس جونسون​"، مشيداً بـ"عدم وقوع كوربين في "فخ" الموافقة على إجراء انتخابات عامة في 15 تشرين الاول المقبل".

ولفت إلى ان "زعيم ​​حزب العمال​ البريطاني​ المعارض، ​جيريمي كوربين بات يسيطر الآن على مستقبل خيار الخروج بلا صفقة. إنه يمسك بالأعضاء الأكثر حساسية في الجسد السياسي لجونسون، الذي لا يستطيع التحرك دون موافقته".

وشدد على "ضرورة أن يتم ​تقرير​ مستقبل علاقات ​بريطانيا​ مع ​الاتحاد الأوروبي​ مباشرة من خلال استفتاء وليس في ​الانتخابات​ التي تجري فيها مناقشة قضايا أخرى، بينما يأمل ​حزب المحافظين​ في تشتت أصوات المعارضة بين أحزاب عدة".