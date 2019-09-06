نتانياهو: التطبيع لم يعد مقتصرا على القادة العرب بل بدأ يتزايد بين الناس العاديين 

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في حديث لقناة "بي بي سي" أن "التطبيع لم يعد مقتصرا على القادة العرب فقط، بل بدأ يتزايد بشكل ملحوظ بين الناس العاديين في ​العالم العربي​ وحتى داخل ​إيران​".

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