الأمم المتحدة: إرسال مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان للنازحين السوريين

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة هيدن هالدرسون، أنّه "تمّ إرسال مساعدات إنسانيّة إلى مخيم الركبان للنازحين في سوريا قرب الحدود الأردنية، وذلك للمرّة الأولى منذ شباط الماضي.
وذكر في حديث إلى وكالة "فرانس برس"، أنّ "الأمم المتحدة بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السوري، ستوزّع المساعدات الغذائية على 15 ألف شخص خلال خمسة أيام"، موضحًا أنّ "الوضع الإنساني في الركبان لا يزال حرجًا، والغذاء هو أولوية ضروريّة"، مشيرًا إلى أنّ "المساعدات من شأنها توفير إحتياجات النازحين لمدّة 30 يومًا".
وكان مخيم الركبان يؤوي نحو 40 ألف شخص يعيشون في فقر مدقع، إلّا أنّ أكثر من نصف قاطنيه غادروه في الأشهر الأخيرة، وفقًا للأمم المتحدة، وذلك بعدما فتحت السلطات السورية وحليفتها روسيا ممرّات لتشجيع النازحين على الوصول إلى المناطق الّتي تسيطر عليها دمشق.
وتقدّر الأمم المتحدة أنّ نحو 15 ألف شخص لا يزالون في المخيم، الواقع قرب قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي الّذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة تنظيم "داعش".
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