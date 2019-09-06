سبوتنيك: الاتحاد الإفريقي رفع تعليق عضوية السودان في مؤسساته

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" بأن "الاتحاد الإفريقي رفع تعليق عضوية ​السودان​ في مؤسساته"، موضحةً أن "هذا القرار جاء خلال جلسة عقدها مجلس السلم و​الأمن​ الإفريقي في العاصمة الإثيوبية ​أديس أبابا​، لبحث التطورات الأخيرة في السودان، من أجل رفع تعليق عضوية هذا البلد وعودته إلى البيت الإفريقي".

وفي حزيران الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته "إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي بدلا عن حكم ​المجلس العسكري​ الانتقالي الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس ​عمر البشير​، في نيسان الماضي.