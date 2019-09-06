أعربت وزارة خارجية الإمارات عن "إدانتها بشدّة حادث الهجوم الإرهابي الّذي استهدف "شاش داراك" في العاصمة الأفغانية كابول يوم أمس الخميس، وأدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "هذا الهجوم الّذي تبنّته "حركة طالبان" -وهو الثاني الّذي يقع هذا الأسبوع- يمثّل تصعيدًا غير مقبول للعنف، وهجومًا إرهابيًّا مروّعًا للمدنيين وأسرهم"، مؤكّدةً "الموقف الثابت للإمارات تجاه الإرهاب وضرورة التصدّي له ورفضه من قبل الشعوب والدول المتحضّرة كافّة".
وعبّرت الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، جرّاء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الإمارات دانت هجوم كابول أمس وأكدت ضرورة التصدي للإرهاب ورفضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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