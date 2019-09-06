وزير الدفاع الأميركي يحذر من نفوذ الصين وروسيا اقتصاديا وأمنيا

دعا ​وزير الدفاع الأميركي​، ​مارك إسبر​، الحلفاء الأوروبيين لـ"يكونوا قلقين تجاه التهديدات الاقتصادية والأمنية المتزايدة لكل من ​الصين​ و​روسيا​"، مشيراً إلى انه "من الواضح جدا أن روسيا والصين تريدان الإخلال بالنظام الدولي باستغلالهما ل​حق النقض​ "الفيتو" ضد القرارات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية للأمم الأخرى".

ولفت إلى "إنني أود أن أحذر أصدقائي في ​أوروبا​، هذه ليست مشكلة في أرض بعيدة بحيث لا تتأثرون بها".