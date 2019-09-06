وزير الدفاع الأميركي يحذر من نفوذ الصين وروسيا اقتصاديا وأمنيا

دعا وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الحلفاء الأوروبيين لـ"يكونوا قلقين تجاه التهديدات الاقتصادية والأمنية المتزايدة لكل من الصين وروسيا"، مشيراً إلى انه "من الواضح جدا أن روسيا والصين تريدان الإخلال بالنظام الدولي باستغلالهما لحق النقض "الفيتو" ضد القرارات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية للأمم الأخرى".
ولفت إلى "إنني أود أن أحذر أصدقائي في أوروبا، هذه ليست مشكلة في أرض بعيدة بحيث لا تتأثرون بها".
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