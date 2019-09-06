رامي الريس: نحن من دعاة الحوار والقطيعة السياسية مع "حزب الله" لا تفيد

أكد مفوض الاعلام في ​الحزب "التقدمي الاشتراكي​" ​​رامي الريس​ في حديث تلفزيوني "إننا من دعاة الحوار والقطيعة السياسية مع "​حزب الله​" لا تفيد وتنظيم الخلاف السياسي مع "حزب الله" ضروري".

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