معلومات للـLBCI: مؤسسة "غولدمان ساكس غروب" أمنت وديعة الـ 1.4 مليار دولار التي كشف عنها رياض سلامة

افادت معلومات لقناة الـ LBCI بأن "مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الاميركية "غولدمان ساكس غروب" Goldman Sachs Group هي من أمّن وديعة الـ 1.4 مليار دولار التي كشف عنها حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​".

ولفتت المعلومات الى ان "مصرف SGBL لعب دور الوسيط وأن المفاوضات بدأت اواخر تموز الماضي وانتهت في آب".

وفي وقت سابق كشف سلامة عن "ارتفاع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية من دون ​الذهب​ بما يقارب 1.4 مليار ​دولار​ أميركي وذلك في النصف الثاني من شهر آب 2019، ليقارب في نهاية هذا الشهر، 38.660 مليار دولار أميركي باستثناء الذهب، وذلك بنتيجة تدفق ودائع، مباشرة الى مصرف لبنان، من ​القطاع الخاص​ غير المقيم وليس من دول او جهات دولية مما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة ب​الليرة اللبنانية​ ويساهم بخفض ​العجز​ في ميزان المدفوعات".