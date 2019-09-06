كنعان: سنجهد لتحقيق احلام كل اللبنانيين لأي جهة انتموا

لفت أمين سر تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ في لقاء شبابي لـ"التيار الوطني الحر" في ​المتن الشمالي​ إلى "أنكم كونوا على ثقة بأننا نسمع صوت الناس وقد مرّ علينا الكثير وعانينا كما عانى كل لبناني لذلك سنجهد لتحقيق احلام كل اللبنانيين لأي جهة انتموا"، مشيراً إلى أن "التحديات كبيرة لأننا في موقع المسؤولية والاسلوب الذي يجب ان نعتمده هو القائم على تحمّل هموم الناس وتفهمهم والعمل على تحقيق تطلعاتهم والرد على اي تهجّم بالانجاز".

ودعا ​الشباب​ الى "أخذ المبادرة وان يكونوا صوت بيئتهم وبلداتهم ونحن الى جانبهم وسندافع عنهم وعن ما يريدون لاحداث نقلة نوعية"، مشيراً إلى "إننا نريد انقاذ لبنان من ازمته المالية والاقتصادية والذهاب الى اصلاحات فعلية وعلى هذه الارادة ان لا يضربها لا احباط ولا ​شائعات​ وسنكون على جهوزيتنا لمواجهة الصعوبات".