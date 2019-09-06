الحريري طلب إلى بستاني القيام بكل الإجراءات لتأمين الكهرباء في الميناء- طرابلس

أجرى رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، اتصالًا بوزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​، إزاء الحريق الّذي حصل في محطة مدينة الميناء في ​طرابلس​ والّذي أدّى إلى الانقطاع الكلّي للتيار الكهربائي عن المدينة منذ 5 أيام، والمراجعات الّتي توالت إلى ​رئاسة مجلس الوزراء​.

وطلب الحريري إليها القيام بكلّ الإجراءات والتدابير الآيلة لإصلاح العطل بأقصى سرعة ممكنة وتوفير جميع إمكانيّات الوزارة وأي معدّات وتجهيزات لإعادة الأمور إلى نصابها، وتأمين التغذية ب​التيار الكهربائي​ للمشتركين.

وقد أبدت بستاني كلّ استعداد وتعاون لإصلاح الأعطال بأقصى سرعة ممكنة.