أجرى رئيس الحكومة سعد الحريري، اتصالًا بوزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، إزاء الحريق الّذي حصل في محطة مدينة الميناء في طرابلس والّذي أدّى إلى الانقطاع الكلّي للتيار الكهربائي عن المدينة منذ 5 أيام، والمراجعات الّتي توالت إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وطلب الحريري إليها القيام بكلّ الإجراءات والتدابير الآيلة لإصلاح العطل بأقصى سرعة ممكنة وتوفير جميع إمكانيّات الوزارة وأي معدّات وتجهيزات لإعادة الأمور إلى نصابها، وتأمين التغذية بالتيار الكهربائي للمشتركين.
وقد أبدت بستاني كلّ استعداد وتعاون لإصلاح الأعطال بأقصى سرعة ممكنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري طلب إلى بستاني القيام بكل الإجراءات لتأمين الكهرباء في الميناء- طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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