لفت النائب السابق ​نبيل نقولا​ إلى ان "رئيس الجمهورية ميشال عون كان قد طلب من وزير الاشغال يوسف فنيانوس إزالة إشارات الاستملاك عن ​​العقارات​​ المصابة بمشروع ايكوشار ولكن الوزير لم يقم بذلك حتى الآن"، متسائلا "لماذا التأخير والتمييع ولماذا هناك عملية نهب وسرقة لاموال الناس؟"، معتبراً أن "هناك كيدية سياسية و"​التيار الوطني الحر​" قام بذلك من أجل اعادة الحقوق للناس ولا يريدون للعهد ولا للرئيس عون ولا "التيار الوطني الحر" القيام باي تقدم أو انجاز".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقولا: لماذا التأخير بطلب الرئيس عون بشطب الاشارات عن العقارات المصابة بمشروع ايكوشار ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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