عسلي: تصريحات دوكان لم تكن املاءات بل بمثابة طلب بالبدء بالاصلاحات

اوضح مستشار ​​رئيس الجمهورية​​​ ​فادي عسلي​ ان "تصريحات المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات "سيدر" ​​بيار دوكان​ لم تكن املاءات ولا تهديدات بل هو قال أنه على ​الدولة اللبنانية​ الحديث أكثر عن الايجابيات والاصلاحات التي تقوم بها ها وطلب بالبدء بالاصلاحات".

وفي حديث تلفزيوني، نفى عسلي أن زيارة دوكان جاءت لتعبر عن الاعتراض عن نتائج الاجتماع المالي والاقتصادي الذي عقد في ​بعبدا​ برئاسة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وحضور رؤساء الاحزاب و​الكتل النيابية​ في بعبدا"، معتبراً أن "توقيت اتصال الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ برئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ جاء بعد زيارة دوكان وأراد أن يعكس من خلاله ايجابية معينة وتسريع اجراءات "سيدر".