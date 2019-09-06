اوضح مستشار رئيس الجمهورية فادي عسلي ان "تصريحات المبعوث الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات "سيدر" بيار دوكان لم تكن املاءات ولا تهديدات بل هو قال أنه على الدولة اللبنانية الحديث أكثر عن الايجابيات والاصلاحات التي تقوم بها ها وطلب بالبدء بالاصلاحات".
وفي حديث تلفزيوني، نفى عسلي أن زيارة دوكان جاءت لتعبر عن الاعتراض عن نتائج الاجتماع المالي والاقتصادي الذي عقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رؤساء الاحزاب والكتل النيابية في بعبدا"، معتبراً أن "توقيت اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الحكومة سعد الحريري جاء بعد زيارة دوكان وأراد أن يعكس من خلاله ايجابية معينة وتسريع اجراءات "سيدر".
كانت هذه تفاصيل خبر عسلي: تصريحات دوكان لم تكن املاءات بل بمثابة طلب بالبدء بالاصلاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.