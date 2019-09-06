التظاهرات مستمرة في هونغ كونغ رغم سحب القانون المثير للجدل









اسماء السيد - هونغ كونغ: تجمع آلاف من سكان هونغ كونغ مساء الجمعة رافضين نداءات رئيسة السلطة التنفيذية لوقف تحركهم الاحتجاجي في وقت تستعد المدينة لنهاية عطلة أسبوع متوترة مع اضطرابات محتملة في المطار.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد مئات المحتجين الذين تجمعوا أمام دائرة الشرطة في حي مونغكوك.

ونظمت تظاهرة ثانية أكبر بدون حوادث وسط الحي التجاري للمدينة.

وشهدت هونغ كونغ عشرات التظاهرات المؤيدة للديموقراطية التي تخللتها أعمال عنف أحيانا أثارها رفض قانون تم التراجع عنه كان سيسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين.

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وأثارت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام مفاجأة الأربعاء باعلانها سحب مشروع القانون.

وقالت لام إن هذه الخطوة دليل على نية لخفض التوتر وفتح حوار مع المتظاهرين.

ويرى المتظاهرون أن لا معنى لهذا القرار بسبب اعتقال 1100 شخص منذ بدء التحرك قد يتعرض قسم كبير منهم لعقوبات طويلة بالسجن.

واكد متظاهرون في حي هونغ كونغ التجاري مساء الجمعة نيتهم مواصلة التحرك.

