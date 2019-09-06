شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى : استبدال "التوك توك" بـ "الميني فان" يقلل من حوادث الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن النائب مصطفي الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، ما أعلنته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى حول إطلاق برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، علي أن تتبني وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج.

وأضاف الكمار، أن نجاح الحكومة فى تطبيق هذا البرنامج هو الحل الأمثل للتخلص من أزمة انتشار "التكاتك" لأنه سيساعد فى ترخيص هذه المركبات وعملها بشكل قانونى مما سيكون له العديد من المكاسب، منها الحد من حوادث الخطف والسرقة وغيرها من الحوادث التى ترتكب بسبب انتشار التكاتك وعدم ترخيصها .

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وأشار نائب شبين القناطر إلى ضرورة حصر مركبات التوك توك فى مصر كبداية لبحث إمكانية ترخيصها وإحلالها.

وتابع الكمار قائلا "وفى ذات الوقت لابد من تحديد برامج سير لهذه المركبات حتى وإن كانت صديقة للبيئة ونظيفة حتى لا تستمر فى أزمة الازدحام المرورى الذى تسببه مركبات "التوك توك" حاليا فى الكثير من المناطق" .