شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يطالب بتوسيع مبادرة استبدال " التوك توك " بـ " بمينى فان " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد فؤاد، ضرورة أن يشمل قرار الحكومة ، استبدال التوك توك بسيارات مينى فان، سيارات النقل التى يتم استخدامها كسيارات خط أجرة فى بعض المناطق العشوائية.

وقال النائب محمد فؤاد، فى بيان له، إن كثير من سيارات الأجرة التى تكون فى المناطق العشوائية بدون تراخيص، وتعمل تلك السيارات فى الشوارع الداخلية ولا تخرج فى الشوارع العمومية، موضحا ضرورة توسيع مبادرة استبدال التوك توك لتشمل تلك السيارات الأجرة التى تعمل دون ترخيص وهى اشبه بسيارات النقل، بجانب أن تشمل السيارات المعدومة.