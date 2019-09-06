شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يطالب بتوسيع مبادرة استبدال " التوك توك " بـ " بمينى فان " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد فؤاد، ضرورة أن يشمل قرار الحكومة ، استبدال التوك توك بسيارات مينى فان، سيارات النقل التى يتم استخدامها كسيارات خط أجرة فى بعض المناطق العشوائية.
وقال النائب محمد فؤاد، فى بيان له، إن كثير من سيارات الأجرة التى تكون فى المناطق العشوائية بدون تراخيص، وتعمل تلك السيارات فى الشوارع الداخلية ولا تخرج فى الشوارع العمومية، موضحا ضرورة توسيع مبادرة استبدال التوك توك لتشمل تلك السيارات الأجرة التى تعمل دون ترخيص وهى اشبه بسيارات النقل، بجانب أن تشمل السيارات المعدومة.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب محمد فؤاد يطالب بتوسيع مبادرة استبدال " التوك توك " بـ " بمينى فان " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.