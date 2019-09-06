شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور يشارك فى اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم لـ"المحامين العرب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ووفد نقابة المحامين المصريين ، العاصمة الأردنية عمان للمشاركة فى اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب .
ومن المقرر أن يتم تنظيم ندوة بعنوان المحكمة الجنائية الدولية وجرائم حرب الكيان الصهيونى غدا السبت ،كما تنطلق أشغال المكتب الدائم للاتحاد صباح الأحد و الذى يشهد مناقشة القضايا القومية و المهنية والتنظيمية .
ومن جانبه ، قال عبد الجواد أحمد ، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين المصريين ،إن هناك توقعات بنسبة مشاركة عالية من النقابات العربية ،موضحا أن الوفد المصرى برئاسة النقيب سامح عاشور و الوفد العراقى و السورى و اليمنى وصلوا العاصمة الأردنية للمشاركة فى الاجتماعات .
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