شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور يشارك فى اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم لـ"المحامين العرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ووفد نقابة المحامين المصريين ، العاصمة الأردنية عمان للمشاركة فى اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب .

ومن المقرر أن يتم تنظيم ندوة بعنوان المحكمة الجنائية الدولية وجرائم حرب الكيان الصهيونى غدا السبت ،كما تنطلق أشغال المكتب الدائم للاتحاد صباح الأحد و الذى يشهد مناقشة القضايا القومية و المهنية والتنظيمية .

ومن جانبه ، قال عبد الجواد أحمد ، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين المصريين ،إن هناك توقعات بنسبة مشاركة عالية من النقابات العربية ،موضحا أن الوفد المصرى برئاسة النقيب سامح عاشور و الوفد العراقى و السورى و اليمنى وصلوا العاصمة الأردنية للمشاركة فى الاجتماعات .