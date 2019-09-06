شكرا لقرائتكم خبر عن "الحريه المصري" يطالب بالرقابه على الأسواق بعد تحرير سعر الصرف الجمركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتورة حنان وجدي، بيان بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي، ووضعت بشأن هذا القرار دراسة مصغرة توضح فيها ماهية الأمر، وما يعود به على أسعار السلع.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم، أنه لن يكون هناك تأثير مباشر على الأسعار في المدى القصير خاصة وأن الفرق بين سعر الدولار في الاسواق وسعر الدولار الجمركي ليس كبيرا وان كلمة السر ستكون في استقرار سعر صرف العملة الامريكية مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، ومدى توفره في الأسواق المحلية في مصر مع الأخذ في الاعتبار أن أي تذبذب حاد سيكون له تآثير واضح على الأسعار.

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وذكرت أن هناك أمر لابد أخذه في الاعتبار، وهو احتمال استغلال بعض التجار لقرار إلغاء الدولار الجمركي بهدف رفع الأسعار، وهذا أمر وارد وهو ما يجب التصدي له بأحكام الرقابة على الأسواق خلال الأشهر المقبلة حتى لا يؤثر القرار على معدلات التضخم.