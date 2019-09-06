فضال رسمي وتاعرابت في الاحتياط.. خاليلوزيتش يختار التشكيلة الرسمية لمباراته الأولى مع الأسود

قرر البوسني، وحيد خاليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، دخول المباراة الودية، التي ستجمع “أسود الأطلس”، مساء اليوم الجمعة، بمنتخب بوركينافاسو، بالملعب الكبير لمدينة مراكش، بتشكيلة تضم الأسماء التالية:

في حراسة المرمى، المنتقل حديثا لإشبيلية الإسباني ياسين بونو، ثم نبيل درار، وزهير فضال، فؤاد شفيق، ويونس عبد الحميد بالإضافة لسفيان أمرابط، وفيصل فجر، أمين حارث، ونور الدين أمرابط، ثم حكيم زياش، ورشيد عليوي.

وتمثل مباراة بوركينافاسو، وهي الأولى لخاليلوزيتش مع الأسود، تمثل أول ظهور للمنتخب الوطني، منذ صدمة الخروج من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، ضد منتخب البنين، بركلات الترجيح.

ويسعى المدرب البوسني، إلى وضع بصمته من اختباره الأول مع النخبة الوطنية، بالرغم من الإصابات التي فرضت غياب خمسة عناصر، يتقدمها رومان سايس، ويونس بلهندة، ناهيك عن غياب الثلاثي، حكيمي، ومزراوي، والنصيري، لالتزامهم بخوض ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، والمؤهلة بدورها للألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020، مع المنتخب الأولمبي.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه الثلاثاء القادم، في ثاني مبارياته الودية منتخب النيجر، وذلك على أرضية الملعب الكبير، بالمدينة الحمراء.