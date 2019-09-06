وزير الدفاع الأمريكي يحذر من نفوذ الصين وروسيا اقتصاديا وأمنيا

دعا وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، الحلفاء الأوروبيين ليكونوا قلقين تجاه "التهديدات الاقتصادية والأمنية المتزايدة" لكل من الصين وروسيا.
وزعم إسبر، في تصريحات صحفية خلال زيارته للندن، أنه "من الواضح جدا أن روسيا والصين تريدان الإخلال بالنظام الدولي باستغلالهما لحق النقض (الفيتو) ضد القرارات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية للأمم الأخرى".
وأضاف: "أود أن أحذر أصدقائي في أوروبا، هذه ليست مشكلة في أرض بعيدة بحيث لا تتأثرون بها".
وفي سياق آخر، التقى إسبر في نفس اليوم بنظيره البريطاني بن والاس، وسط أزمة حول تصميم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول.
وأضاف: "أود أن أحذر أصدقائي في أوروبا، هذه ليست مشكلة في أرض بعيدة بحيث لا تتأثرون بها".
وفي سياق آخر، التقى إسبر في نفس اليوم بنظيره البريطاني بن والاس، وسط أزمة حول تصميم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الاول.
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