مسلحون يسطون على منزل شمالي بغداد ويسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

افاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن مسلحين سطوا على منزل شمالي بغداد وسرقوا منه مبالغ مالية ومصوغات ذهبية ولاذوا بالفرار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا اليوم على سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها بعد اقتحام منزل ضمن حي البساتين التابعة لمنطقة الشعب شمالي بغداد".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".
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