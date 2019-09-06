مسلحون يسطون على منزل شمالي بغداد ويسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا اليوم على سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية لم يقدر ثمنها بعد اقتحام منزل ضمن حي البساتين التابعة لمنطقة الشعب شمالي بغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".

