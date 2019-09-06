مان يونايتد يخطو خطوة للإبقاء على بوجبا

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن مينو رايولا وكيل بوجبا، بدأ في إجراء محادثات مع مانشستر يونايتد، بشأن تمديد عقد النجم الفرنسي.

ووفقًا لآخر التطورات، فإن رايولا ويونايتد يناقشان تمديد عقد بوجبا، وزيادة راتبه السنوي من 17 مليون يورو إلى 21 مليون يورو.



وكان بوجبا قريبًا من الرحيل عن اليونايتد هذا الصيف، حيث أبدى ريال مدريد ويوفنتوس اهتمامًا بضمه، لكنهما لم يتوصلا لاتفاق مع مسؤولي النادي الإنجليزي الذين طلبوا 150 مليون يورو لبيعه.

وتعرض بوجبا مؤخرًا لهجوم عنصري من قبل بعض مشجعي مانشستر يونايتد، بعد إهداره لركلة جزاء أمام وولفرهامبتون، والتسبب في هدف أمام كريستال بالاس.

