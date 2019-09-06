مان يونايتد يخطو خطوة للإبقاء على بوجبا

2019-09-06 | 20:00
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يبدو أن الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، سيبقى في أولد ترافورد، رغم كثرة التقارير التي ربطت اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد ويوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
ووفقًا لآخر التطورات، فإن رايولا ويونايتد يناقشان تمديد عقد بوجبا، وزيادة راتبه السنوي من 17 مليون يورو إلى 21 مليون يورو.
وكان بوجبا قريبًا من الرحيل عن اليونايتد هذا الصيف، حيث أبدى ريال مدريد ويوفنتوس اهتمامًا بضمه، لكنهما لم يتوصلا لاتفاق مع مسؤولي النادي الإنجليزي الذين طلبوا 150 مليون يورو لبيعه.
وتعرض بوجبا مؤخرًا لهجوم عنصري من قبل بعض مشجعي مانشستر يونايتد، بعد إهداره لركلة جزاء أمام وولفرهامبتون، والتسبب في هدف أمام كريستال بالاس.
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