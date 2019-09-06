الفنلندي باكالن يشيد بأجواء أبوظبي قبل المشاركة في بطولة "UFC"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الفنلندي باكالن بأجواء أبوظبي قبل المشاركة في نزالات بطولة "UFC" على الأراضي الإماراتية.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال باكالن: "أنا أذكى لاعب في نزالات "UFC" في العالم، كما أنني فائز بالحزام الذهبي في الجوجيتسو".

وأضاف باكالن: "أحب أبوظبي لأنها مكان حقاً رائع، رغم الحرارة إلا أنني أحب هذه الأجواء، ولن أحتاج للإحماء كثيرا، أحب ذلك".

وأنهى الفنلندي تصريحاته بقوله: "كل شيء يسير بشكل جيد وذكي، أحب هذا المكان بشدة".