الان تتابع مجلس علماء باكستان يشيد بدور السعودية في تعزيز السلام العالمي ونزع فتيل الحروب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

أشاد فضيلة رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي بدور المملكة العربية السعودية الريادي والقيادي والسياسي وجهودها الدبلوماسية والإستراتيجية المهمة في تعزيز السلام العالمي ونزع فتيل الحروب والخلافات.

وأكد الأشرفي أهمية الدور الأساسي والكبير الذي يقوم به قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز وتقوية الشراكة الإستراتيجية الأخوية بين الشقيقتين المملكة وباكستان وهي بلا شك علاقة تاريخية متجذرة في الأعماق ومنفتحة في مجالات المجالات على الصعيد السياسي الدبلوماسي العسكري الامني الإقتصادي التجاري التنموي الصناعي التجاري الإعلامي الثقافي والعلمي ، ومازالت هذه العلاقات تتطور وتنمو وتزدهر ومستمرة لا تتوقف منذ عشرات السنين وتزداد مع إشراقة صباح كل يوم جديد لتعلن حجم التلاحم والترابط ووحدة المستقبل المزدهر المتنامي بين البلدين الشقيقين من خلال اللجان المشتركة بين البلدين ..

زيارة ولي العهد لباكستان:

تعززت وتوسعت دائرة ومساحة وحجم العلاقات الأخوية المشتركة بين الدولتين والقيادتين الكبيرتين بعد الزيارة التاريخية التي تفضل بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبلده الثاني باكستان ، وتربط سموه بجمهورية باكستان الإسلامية علاقات أصيلة ومحبة دائمة مبنية على الاخوة الإسلامية الصادقة ، وتربطه بدولة رئيس الوزراء عمران خان علاقة أخوية مخلصة كبيرة مبنية على الثقة المتبادلة والتوافق الفكري الذي عزز الرؤية المشتركة ، وساهم في زيادة حجم العلاقة بين البلدين وعزز حجم التعاون بشكل عام في جميع المجالات وعلى جميع الأصعدة ، وأصبحت العلاقة بين الرياض وإسلام أباد علاقة مهمة لها خصوصية واضحة تعزز المصير والمستقبل الواحد وحماية مصالح البلدين والشعبين ، وساهمت هذه العلاقة في توحيد الهدف والرسالة والرؤية الواحدة ، وتوافقت الجهود السعودية الباكستانية لدعم وحماية مصالح الأمة الاسلامية بشكل عام في إتفاق إستراتيجي كامل حول الرؤية والمتطلبات والإحتياجات الضرورية التي تحافظ على الحقوق والحدود والمصالح المشتركة ومصالح العالم العربي والإسلامي بعيدآ عن المصادمات والمشاحنات وتضارب المصالح ، والبحث عن الحلول المناسبة لنزع فتيل النزاعات وإطفاء نيران الفتن والخلافات والصراعات والتعدي على الحقوق والمكتسبات ، وأصبح هناك تنسيق متواصل على مدار الساعة وتعاون مستمر يجمع الكلمة والصفوف ويدعم طرق البحث عن الوسائل السلمية لوقف التدخلات في الشؤون العربية والاسلامية بشكل عام من جميع الدول والجهات المعادية للامة ، وهو هدف مشترك بين الدولتين والقيادتين والحكومتين والشعبين الشقيقين و مطلب شرعي مهم يساهم في إستقرار وامن المنطقة والعالم ، ويوجد الصفوف لمواجهة جميع التحديات التي تهدد مصالح الأمة وتهدد السلم والسلام في المنطقة وفي مختلف دول العالم وتسعى القيادتين لمواجهته بحكمة بالغة بعيدآ عن الغلو والتطرف والإرهاب ..

السعودية قلب الأمة النابض:

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لا شك بأن جميع المسؤولين والعلماء والحكماء والسياسيين والإعلاميين وأبناء الشعب الباكستاني بجميع أطيافهم وتوجهاتهم ومعتقداتهم يحبون المملكة العربية السعودية بلا حدود لأنها موطن الإسلام الاول بلاد الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وفيها قبلة المسلمين والكعبة المشرفة وبيت الله العتيق مهوى أفئدة المسلمين وقلوبهم وعقولهم ، ونحن في باكستان نحب القيادة السعودية الرشيدة لأنها تمثل الوجه المشرق للعالم الإسلامي ويعتز بجهودهم جميع مسلمي العالم ويعتبرون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الوالد الكبير قائد الأمة الحكيم ، ويعتبرون ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان مصدر فخر لشباب الأمة والملهم والأمل للمستقبل المزدهر الأمير الشاب الشجاع الذي يعمل للمحافظة على حقوق المسلمين وحدودهم ، ونحن في الباكستان على وجه الخصوص نتابع بكل فخر وإعتزاز جميع الجهود والإنجازات والمبادرات الكبيرة والأعمال العظيمة والمتواصلة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، ونحتفظ لسموه محبة خالصة صادقة راسخة ومغروسة داخل قلوبنا وعقولنا لأنه أمل المستقبل ، ونثق بكل كلمة وقرار يصدر عن هذا القائد الأمير المخلص للدين ولبلاده وللأمة وشعوبها ، ونوافق على جميع تطلعاته لحماية مصالح الأمة ، ولم نشاهد في هذا الزمن من يخدم الإسلام والمسلمين بنفس القوة والأمانة التي يقوم الأمير محمد بن سلمان الذي يعمل في اليل والنهار بكل قوة وعزيمة لتعزيز مكانة الأمة وشعوبها وحماية مصالحها ..

علاقة المملكة وباكستان :

العلاقة السعودية الباكستانية علاقة تاريخية متجذرة ومهمة للمنطقة وللعالم ، ولأهمية استقرار وأمن إسلام اباد ، صدرت التوجيهات الفورية العاجلة من القيادة السعودية بتكثيف عجلة السياسة السعودية الحكيمة المؤثرة للتدخل الدبلوماسي لوقف التصعيد الخطير بين الهند وباكستان ، لتنطلق السعودية على الفور بدبلوماسيتها المعروفة وحكمتها المعهودة ورغبتها المؤكدة لتعزيز السلم والسلام العالمي ، ووصل باكستان وفدآ رفيع المستوي لزيارة العاصمة إسلام اباد برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الاستاذ عادل الجبير ، ووصل الوفد الكبير وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي وصل على نفس الطائرة وبذلك يؤكد بشكل واضح رسالة للجميع بأن البلدين الشقيقين والقيادتين الكبيرتين لديهما هدف ورؤية ورسالة واحدة تتمحور في محيط أمن وإستقرار ومستقبل باكستان ، والمحافظة على سلامة حدود ومصالح شعب الباكستان المحب للمملكة والإمارات ولكافة شعوب العالم ، ولتؤكد المملكة من جديد للعالم بأكمله بغنها دولة سلام ، تواصل حرصها المستمر على وحدة الأمة بالكلمات والأقوال والأفعال ، وليس من خلال وسائل الإعلام كما تفعل بعض الجهات التي تبحث عن بريق الأضواء ، وتسعى لتعزيز الفتنة بين الأشقاء وشق الصفوف ..

الدبلوماسية السعودية:

تأتي زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير يرافقه وزير خارجية الإمارت العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد في مرحلة حرجة ومن أصعب المراحل التي تمر بها هذه الأمة العظيمة التي تواجه مجموعة من التحديات والمؤامرات التي تستهدف تفكيك الشعوب وزرع الفتن وإشعال نيران الحروب وشق الصفوف من خلال نشر ثقافة الحقد والكراهية وتعميق معاني التطرف والإرهاب وإشعال العداوات و قطع العلاقات بين البلدين الباكستان والهند وإستخدام القضية الكشميرية لتوسيع دائرة النزاع والحلاق المؤدي للمصادمة والحرب التي ؤتكون كارثية على الجميع ، ولن يسلم من عواقبها قريب وسيتأثر من نتائجها المدمرة الجميع ، وجاء التحرك الدبلوماسي السعودي الإماراتي السريع الذي يستهدف نزع الفتيل الملتهب ، وتهدئة الوضع وتخفيف التوتر ووإيقاف تصعيد الأزمة المؤدية للحرب والصدام ، والبحث عن وسائل للحلول السلمية الفورية وتعزيز الثقة وفتح أبواب الحوار السلمي المطلوب بشكل فوري بين الجارتين باكستان والهند ، لتجنيب المنطقة والعالم من الكوارث التي ستنتج عن الحرب واةمواجهة الشاملة المدمرة لكل شئ في هذه المنطقة الحيوية من العالم ..

زيارات الجبير وبن زايد:

ضمن جهودهم المباركة تفضل الوفد السعودي الإماراتي بزيارة دولة رئيس الوزراء باكستان عمران خان ، وزيارة لمعالي قائد أركان الجيش الفريق أول قمر باجوا ، وزيارة معالي وزير الخارجية شاه محمود قريشي ، وتم التفاهم والتناقش حول الوسائل المعززة للعلاقات السعودية الإماراتية الباكستانية ، والتحديات المعاصرة والتطورات المتسارعة على حدود باكستان مع الهند ، وحجم المشكلة وأسبابها وطرق العلاج وما تشهده المنطقة من تطورات وخاصة فيما يتعلق بموضوع القضية الكشميرية التي تأتي في مقدمة المواضيع التي تحتاج للحلول العاجلة من خلال المحافظة على التهدئة وعدم اللجوء للقوة والمواجهات والمناوشات العسكرية ، وتخفيف حدة الخطابات وتقليص حجم التوتر على الحدود وعبر وسائل الإعلام بين إسلام أباد ونيودلهي ، وبفضل الله تعالى حظيت الزيارة بالتقدير الكامل من القيادة والشعب الباكستاني ، وقابلت بالشكر والثناء والإحترام من جميع العلماء الذين يشكرون المملكة العربية السعودية ويشكرون خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويشكرون ولي عهده الأمير محمد بن سلمان ويشكرون الإمارات العربية المتحدة ويشكرون ولي عهد أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد ، ويثمنون جهودهم وحرصهم الدائم على أمن وإستقرار باكستان وشعبها الذي ينظرون للمملكة وقيادتها نظرة حب وتقدير ويثمنون حرص المملكة على مساندة إسلام أباد في جميع الأوقات والظروف ..

شكر وتقدير للقيادة السعودية :

وفي ختام تصريحه ، قدم فضيلة رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود الأشرفي خالص شكره وتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، وثمن جهودهم المباركة وأعمالهم الجليلة لخدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين والحجاج والمعتمرين والمحافظة على وحدة الأمة العربية والإسلامية وتوحيد الكلمة والصفوف والمحافظة على شعوبنا وحقوقنا وحدودنا ومكتسباتنا ومستقبلها المشرق ..