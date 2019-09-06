وزير الدفاع الأمريكي: طهران تحرِّك وتوجه الحوثيين في اليمن

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وزير الدفاع الأمريكي: طهران تحرك وتوجه الحوثيين في اليمن

الجمعة 6 سبتمبر 2019

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الجمعة، إن الحوثيين "ارتكبوا فظائع في اليمن".. مضيفا أن "طهران هي من تحركهم وتوجههم".



وأكد الوزير الأمريكي أن "المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها مليشيات الحوثي".

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واعتبر إسبر إيران بأنها "مصدر الكثير من السلوك الفظ في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان"، متهما إياها بالسعي لامتلاك صواريخ نووية بعيدة المدى.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي حديثه قائلا: "ما نريده، هو جلب إيران إلى الطرق الدبلوماسية، نحتاج أن نناقش كيف يمكن أن يصبحوا طبيعيين، ويتوقفوا عن نشر الاضطرابات والإرهاب في جميع أنحاء المنطقة. وإذا توقف هذا، فإن الكثير من هذه المشاكل سيزول".

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي كينغ، اطلعا الخميس، في العاصمة الرياض على موقع بقايا الأسلحة الإيرانية التي تم تهريبها للميليشيا الحوثية الإرهابية واستخدمتها الميليشيا الإرهابية في أعمالها العدائية والإرهابية.

يشار إلى أن إيران لم تتوقف عن تقديم الدعم العسكري لمليشيا الحوثي حتى اللحظة.