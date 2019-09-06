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بومبيو يرد على تهديدات إيران بتقليص إلتزاماتها بشأن الإتفاق النووي
الجمعة 6 سبتمبر 2019
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
كتب
الخليج 365
أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، رفضه لتهديدات إيران بشأن تقليص إلتزاماتها النووية، مشدداً بالقول بإنه "أمر غير مقبول ومرفوض" .
وقال بومبيو في مقابلة مع إذاعة محلية في ولاية كانساس أن إيران أعلنت أنها ستواصل القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية.. هذا أمر مرفوض .. معرباً عن ثقته بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي.
وأمر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، منتصف هذا الأسبوع، بالتخلي عن أي قيود تحد من قدرتها على إجراء أبحاث وتطوير في المجال النووي، على أن تعلن، السبت، تفاصيل هذه المرحلة.
وبدأت إيران في مايو الماضي، التنصل تدريجيا من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الذي وقع العام 2015 مع القوى الكبرى بهدف منعها من حيازة سلاح نووي، على خلفية الإنسحاب الامريكي من الإتفاق وفرض العقوبات الإقتصادية عليها .
وقال بومبيو "منذ أشهر، يقول الرئيس (دونالد) ترمب إنه مستعد للقاء القادة الإيرانيين من دون شروط مسبقة"، علما بأن فرنسا تقوم بوساطة لتهيئة الظروف لاجتماع بين ترمب ونظيره الإيراني حسن روحاني نهاية ايلول/سبتمبر خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف "نحن واضحون جدا بالنسبة إلى النتيجة التي نسعى إليها في حال إجراء مباحثات"، مكررا تنديده بحملات الإرهاب التي تقوم بها إيران في العالم، وببرنامجها "المرفوض" للصواريخ الباليستية.
يذكر أن المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية أعلن، الجمعة، أن المدير المؤقت للوكالة سيسافر إلى طهران، السبت، للاجتماع مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى الأحد. وأشار إلى أن الوكالة الدولية أكدت في تقريرها الأخير ارتكاب إيران خروقات للاتفاق النووي.
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