مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي في غزة

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (غزة) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس، اليوم (الجمعة)، مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب حدود القطاع. وقال اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة لفرانس برس «استشهد مواطنان أحدهما يدعى علي سامي علي الأشقر (17 عاماً) الذي أصيب برصاصة في العنق اطلقها جنود الاحتلال شرق جباليا، والآخر اصيب برصاصة قاتلة في البطن في مخيم ملكة شرق مدينة غزة ولم يتم التعرف على هويته». وأوضح أن «66 مصابا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة بينهم 38 اصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال أثناء قمع فعاليات الجمعة الثالثة والسبعين لمسيرات العودة».

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس، اليوم (الجمعة)، مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب حدود القطاع. وقال اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة لفرانس برس «استشهد مواطنان أحدهما يدعى علي سامي علي الأشقر (17 عاماً) الذي أصيب برصاصة في العنق اطلقها جنود الاحتلال شرق جباليا، والآخر اصيب برصاصة قاتلة في البطن في مخيم ملكة شرق مدينة غزة ولم يتم التعرف على هويته». وأوضح أن «66 مصابا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة بينهم 38 اصيبوا بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال أثناء قمع فعاليات الجمعة الثالثة والسبعين لمسيرات العودة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.