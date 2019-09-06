شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: تقليص إيران لالتزاماتها النووية «مرفوض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب ( واشنطن) اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الجمعة) أن قرار إيران بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي بشكل أكبر هو أمر «مرفوض». وصرح بومبيو لإذاعة محلية خلال زيارة لولاية كنساس الأمريكية بالقول: «اعلنوا للتو أنهم سيواصلون القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية.. هذا أمر مرفوض». من جهة ثانية قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يعتقد أن إدارة رئيسه دونالد ترمب ستكشف في الأسابيع القادمة تفاصيل خطة السلام التي تأخرت طويلا بين الفلسطينيين وإسرائيل.

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الجمعة) أن قرار إيران بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي بشكل أكبر هو أمر «مرفوض». وصرح بومبيو لإذاعة محلية خلال زيارة لولاية كنساس الأمريكية بالقول: «اعلنوا للتو أنهم سيواصلون القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية.. هذا أمر مرفوض». من جهة ثانية قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه يعتقد أن إدارة رئيسه دونالد ترمب ستكشف في الأسابيع القادمة تفاصيل خطة السلام التي تأخرت طويلا بين الفلسطينيين وإسرائيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: تقليص إيران لالتزاماتها النووية «مرفوض» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.