أحمد أبوعقيل
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن الحكومة في طريقها للقضاء على ظاهرة التوك توك بعد قرارها بغلق خط صناعته بكل المصانع المنتجه له واستبدالها بصناعة سيارات المني فان التي ستحل محله خلال 3 سنوات.
وأضاف في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن وزير التنمية المحلية وجه كل المحافظين بإعداد دراسة حول مشروع استبدال التوك توك بسيارات ميني فان، حتى لا يتحول المشروع إلى توك توك جديد.
وأضاف اللواء مدحت قريطم، أن الحكومة قدمت مشروعا كاملا متكاملا بشأن القضاء على مشكلات التوك توك، وذلك من خلال إنتاج سيارات ميني فان آمنة، ومرخصة، تعمل بالغاز الطبيعي.
وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن أعداد التوك توك في الشارع المصري وصلت إلى 3 ملايين توك توك، مشيرا إلى أن المرخص منهم لا يتجاوز 400 ألف توك توك.
كانت هذه تفاصيل خبر اللواء مدحت قريطم: إغلاق مصانع "التوك توك" للقضاء عليه نهائيًا خلال 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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