تفاصيل تعرض طلاب مصريون للنصب من سماسرة الجامعات في أوكرانيا.. دفعوا آلاف الجنيهات وأكتشفوا أن الجامعة "فنشك"

أحمد أبوعقيل

استغاث نحو 450 طالب مصري يدرسون بجامعة الدونتسك الوطنية الطبية فى مدينة كيرفوجراد بأوكرانيا، بعد تعرضهم للنصب من سماسرة للطلبة فى مصر، حصلوا مبالغ مالية ضخمة منهم لتسفيرهم وتسجيلهم للدراسة فى تلك الجامعة في أوكرانيا، ثم تبين عند وصول الطلبة أنها جامعة منعدمة المصداقية يديرها عدد من سماسرة الطلبة، لا يتوافر لديها طاقم تدريس ولا توفر تعليماً يذكر.

وأوفدوا وفدا من 15 طالبا منهم للقاء د. حسام الدين على، سفير مصر فى أوكرانيا، والذى التقى بهم فى مكتبه، فى اجتماع مطول امتد لقرابة الثلاث ساعات، واستمع إلى شكاواهم والتجارب السلبية التى يعانيها كل منهم وفق حالته، وما يتعرضون له من استغلال وتهديد.

السفارة المصرية تتدخل

وأكد السفير أن السفارة قامت بالتحرك فور تلقى الشكوى الأولى من أحد الطلبة بالجامعة، والتى تلاحقت بعدها شكاوى العشرات منهم فى صور شكاوى فردية ومجمعة، وأكد لهم أن تعليمات القيادة السياسية ووزير الخارجية تقضى بعون ودعم المواطن المصرى فى الخارج بكل أمانة، مؤكداً حرص السفارة على تقديم العون الكامل للطلبة المأزومين، وأن السفارة بالفعل خاطبت إدارة الجامعة رسمياً، وكذلك وزارة الخارجية الأوكرانية وأجرت اتصالات واسعة ومستمرة لطلب تدخل الجهات المعنية الأوكرانية فوراً لوقف تعرض الطلبة المصريين للاستغلال والتهديد والإيذاء من السماسرة والجامعة، ولمنع الفصل القسرى والترحيل القصرى لأى منهم.

وأشاد السفير خلال الاجتماع بخوض الطلاب عناء السفر لمئات الكيلومترات للجوء لسفارتهم لعونهم، وبمساعدة الجالية المصرية للطلبة والعمل على حل مشكلاتهم، مؤكداً أن السفارة لم ولن تدخر جهداً لمعاونة طلبة جامعة الدونتسك المصريين ومعاونة مئات الطلاب الآخرين فى أرجاء أوكرانيا، والذين يتعرضون لممارسات مشابهة بصغة دورية، ومشيراً إلى أنه يتم إطلاع وزارة الخارجية المصرية بتطورات الموقف أول بأول، لاهتمام وزير الخارجية بالأمر، وعرض السفير تلقيه عدة اتصالات هاتفية من وزيرة الهجرة لمتابعتها للأزمة التى يواجهها الطلبة المصريين عبر تطورها باهتمام، وتلقيه اتصالات من بعض النواب البرلمانيين المصريين المهتمين بالمشكلة، وكلها اتصالات تعكس الحرص البالغ على متابعة الموقف مع السفارة والوقوف على تطوراته للعمل على مساعدة الطلاب بكل الصور الممكنة.

الجالية المصرية

وقالت الجالية المصرية في أوكرانيا "البيت المصري"، وفق بيان لها الأحد الماضي، إن الطلاب المصريين يتعرضون للنصب والتهديد من قبل إدارة الجامعة، بعد وجودها ضمن قائمة الجامعات الوهمية والتي حذرت وزراة التعليم العالي، الطلاب المصريين من الالتحاق بها، كونها غير معترف بها في مصر وما يترتب عليه من ضياع مستقبل الآلاف من الطلاب المصريين سنويًا.

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وتابع البيان: "حينما طالب الطلاب بملفاتهم للتحويل إلى جامعات أخرى، رفضت الإدارة ذلك، واجبرتهم على الاختيار بين البقاء في الجامعة، أو التحويل لجامعات أخرى تخضع لتحكم سماسرة، أو رفدهم والعودة إلى مصر، للحصول على فيزا جديدة لأوكرانيا عن طريق احد السماسرة مقابل ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ دولار، والرجوع كشرط للتحويل للجامعة التي يريدونها".

ولفت البيت المصري في أوكرانيا، إلى تحرك السفير المصري في كييف، ورئيس الجالية المصرية، بتحذير الجامعة وإخطار الجهات الأمنية بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إدارة دونتسك الوطنية، لحماية حقوق الطلبة المصريين.

ونوّه فاروق، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، إلى اتخاذ إدارة الجالية كل الاجراءات القانونية اللازمة ضد الجامعة أو شركائها من سماسرة ووسطاء الطلبة، وكل شخص أو جهة تحاول استغلال الطلاب المصريين".

وتابع رئيس الجالية، أنهم لن يسمحوا في تعريض الطلبة لممارسات غير قانونية، لافتًا أن التحرك لانقاذهم من الوقوع في شرك ادارة الجامعة بتعاون ثنائي بين الجالية والسفارة المصرية.

وزيرة الهجرة

قالت وزيرة الهجرة، إنها تتابع بقلق تطورات الأزمة التي يواجهها الطلبة المصريين في جامعة الدونتسك الطبية في مدينة "كيرفوجراد" بأوكرانيا.

وذكرت وزيرة الهجرة، في بيان، الثلاثاء، أن الطلبة تقدموا بشكاوى من تعرضهم للنصب على نطاق واسع من وسطاء التعليم الذين قاموا باستقدامهم من مصر للدراسة بالجامعة في أوكرانيا، دون توافر طاقم تدريس أو مقومات للدراسة الجادة بتلك الجامعة، وأن الجامعة وشركائها من وسطاء وسماسرة الطلبة يهددون حالياً الطلبة بالفصل والترحيل من البلاد إن حاولوا التحويل من الجامعة الى جامعات أخرى غير الجامعات التى يسيطر على ممارساتها سماسرة الطلبة ذاتهم، والتي تقع في أوديسا وخاركوف ومدن أخرى.

وتهدف محاولات الترحيل تلك إلى إجبار الطالب بعد العودة لمصر على شراء دعوة دراسية جديدة بآلاف الدولارات من السماسرة ليعود لأوكرانيا للدراسة بجامعة تخضع لسيطرتهم، ليتم النصب عليه واستغلاله من قبل سماسرة الطلبة مجدداً، في حلقة مفرغة لابد من كسرها لحماية الطلبة المصريين.