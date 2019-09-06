فتوى ياسر برهامي بجواز بيع السلع بأعلى من قيمتها تثير الجدل.. والأزهر يرد: تشجع على جشع التجار

أحمد أبوعقيل

أفتى الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بجواز بيع السلع بأعلى من قيمتها فى أماكن الاستراحات وفقا لعرف المكان، وقال شيوخ أزهريين إن فتوى برهامي تشجع على جشع التحار.

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الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، ليؤكد أن بيع السلع بأعلى من قيمتها وفقا لعرف المكان هو استغلال لحاجات الناس وظروفهم، وهذه الأفعال حرمها الله حيث يعد أكل لأموال الناس بالباطل.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا في قدر الرِّبح الذي يحلُّ للبائع اقتضاؤه من المشتري، كما اختلفوا في جواز إضافة ما تَكَلَّفَهُ من مؤنة رحلة التجارة، وأُجُورِ النقل للبضائع وغيرها.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل هناك نسبة ربح محددة فى البيع؟»، أن الذي يُستَخلَص من أقوال الفقهاء أن المغالاة في تقدير الربح إضرارًا بالناس أمرٌ محرمٌ منهيٌّ عنه شرعًا في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومثله حبس البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق احتكارًا لها، لكن لا بأس من أن يضيف التاجر إلى أصل الثمن ما أنفقه على جلب السلعة مما جرت به عادةُ التُّجَّار وعرفهم دون شطط، كأمور الحمل والخزن والسمسار، ثم يُقدِّرُ ربحه فوق ذلك بالمعروف، وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس، أو يؤدي إلى احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس في معاشهم؛ ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا: «لاَ يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ».