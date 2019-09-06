ترند الموجز| أول مشاهد من دفن نجل مرسي وسيارته من الداخل..وتفاصيل التقرير الطبي والـ3 عقاقير..ووداعا للتوك توك بعد الميني فان.. والسيدة العجوز تغازل صلاح

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، أول مشاهد من دفن عبدالله نجل مرسي.. وشقيقه المحبوس أبرز الحاضرين لجنازته، وأول مشاهد من داخل سيارة نجل مرسي.. وتقرير المستشفى يكشف: وصل بصحبة فتاة وتناول 3 عقاقير قبل الوفاة، وبعد قرار الحكومة.. وداعا للتوك توك.. تعرف على سيارات ’’ميني فان‘‘ الجديدة وأسعارها، ورونالدو ينتظر الفرعون.. يوفنتوس ينافس ريـال مدريد وبرشلونة لضم صلاح.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

أول مشاهد من دفن عبدالله نجل مرسي.. وشقيقه المحبوس أبرز الحاضرين لجنازته

دُفن عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول، في الثانية فجر الجمعة، في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، بجوار مقبرة والده الذي دفن بها في يونيو الماضي.

وبحسب “إرم نيوز“ فإن إجراءات دفن عبدالله في المقبرة الواقعة شرق القاهرة، تمت بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك لتأمين الجنازة والمنطقة المحيطة بالمقابر.

وتمت عملية دفن نجل مرسي فجرًا حتى تسهل عملية التأمين على رجال الأمن، وتجنبًا لوجود زحام وتجمع المواطنين حول الجنازة، كما أنه تم منع الصحفيين والمصورين من تغطية الجنازة، على غرار ما حدث مع والده الذي توفي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حماس في يونيو الماضي.

وحضر صلاة الجنازة والدفن أسامة شقيق عبدالله، بعد أن سمحت له السلطات الأمنية بذلك، رغم أنه يقضي عقوبة الحبس بتهمة التحريض على العنف.

وبحسب "العربية. نت"، شهدت مراسم دفن الجثمان تواجد زوجة مرسي، وابنه وابنته، وعدد من أعمامه وأخواله، إضافة لمحامي الأسرة، وبعض الأصدقاء المقربين.

وجاء قرار دفن نجل مرسي، بعدما أصدرت النيابة العامة تقريرها، بعدما انتهت من تشريح الجثمان وصرحت بدفنه.

من جانبها، أعلنت أسرة الرئيس المعزول في بيان لها، أنه لا شبهة جنائية في وفاة نجلها، وطلبت موافقة الأمن بدفن الجثمان في الشرقية، إلا أن السلطات رفضت، وتم دفنه بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

تفاصيل الوفاة

وكان عبدالله قد توفي، مساء الأربعاء، إثر تعرضه لأزمة قلبية داخل مستشفى الواحة بمنطقة حدائق الأهرام، أثناء محاولة إسعافه.

وقال "عبدالمنعم عبدالمقصود " محامي عائلة الرئيس المعزول، في تصريحات صحفية إن أزمة قلبية انتابت " عبدالله " أثناء قيادته سيارته، موضحًا أن صديقه تمكّن من إيقاف السيارة قبل اصطدامه بأي شيء، ومن ثم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأشار إلى أن فريق من النيابة العامة انتقل إلى مستشفى الواحة في منطقة حدائق الأهرام، للتحقيق في الوفاة.

من هو عبد الله مرسي؟

وعبد الله مرسي هو أصغر أبناء الرئيس المعزول، ويبلغ من العمر 26 عامًا، ودرس إدارة الأعمال في الكلية الكندية الدولية.

وسبق أن تم القبض على عبدالله، في عام 2014، في قضية ”حيازة مخدر الحشيش“ قبل أن يطلق سراحه، لعدم وجود أدلة.

وسبق التحقيق مع الراحل في قضية تتعلق بنشر أخبار كاذبة، وأخلى سبيله في شهر أكتوبر 2018 بكفالة 5 آلاف جنيه، ولم يتعرض للحبس أو الخضوع للتحقيق منذ إطلاق سراحه، بحسب عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الأسرة.

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أول مشاهد من داخل سيارة نجل مرسي.. وتقرير المستشفى يكشف: وصل بصحبة فتاة وتناول 3 عقاقير قبل الوفاة

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل، حول سبب وفاة عبدالله، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث تم تكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير شامل حول الواقعة، وذلك بعد ورود تقرير مبدئي من مستشفى الواحة، بمنطقة حدائق الأهرام، يفيد بأن الوفاة ناجمة عن توقف عضلة القلب.

تفاصيل التقرير المبدئي

وذكر التقرير المنسوب لقسم الطوارئ بمستشفى الواحة، أن عبد الله محمد مرسي حضر إلى المستشى، في تمام الساعة التاسعة ونصف وأربعة دقائق، من مساء الأربعاء، مصابا بتوقف عضلة القلب، وتوقف الجهاز التنفسي، وعليه علامات الوفاة، مصحوبا بسيدة.

3 عقاقير تناولها قبل الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهر والمبدأي تبين حدوث توقف بعضلة القلب والجهاز التنفسي، وظهر عليه الآثار الطبية للوفاة، وعلى الفور تم البدء في عمل انعاش قلبي رئوي طبقا للبروتوكولات الطبية المتبعة من تركيب أنبوبة حنجرية وإعطاء الأدولية وذلك بعد أن أفاد أهل المريض أنه يتعاطى عقار من عائلة البنزوديازيين مثل الدورميكم وأدوية أخرى مثل كلوزابكس والسياليس.

وتابع التقرير: "الإنعاش القلبي الرئوي استمر لمدة وصلت إلى 44 دقيقة، وتم إعلان الوفاة بعد عدم حدوث أي استجابة للقلب طوال فترة الإنعاش، وكذلك غياب أي رد فعل منعكس للمخ سواء للإضاءة أو اللمس وغياب أي نشاط كهربي للقلب أو حركة تنفسية في الصدر، وفي ساعة تاريخه تم إعلان الوفاة الساعة العاشرة والربع مساء الأربعاء في حضور أطباء الطوارئ".

أول مشاهد من داخل سيارة نجل مرسي

وفي سياق متصل، نشر موقع ”إرم نيوز“ صور من السيارة التي كان يقودها نجل مرسي قبل وفاته مباشرة، وظهر فيها بعض الأدوية وكمية كبيرة من أعقاب السجائر، ما يرجح أن التدخين الكثيف ساهم في حدوث الوفاة بعد إنهاك عضلة القلب.

من جانبها، قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، تشريح جثمان عبدالله، لتحديد أسباب وفاته.

واصطحبت قوة أمنية الجثمان إلى مشرحة زينهم وسط حراسة مشددة لتنفيذ قرار النيابة، فيما تم تكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير شامل حول سبب الوفاة.

بعد ذلك أصدرت النيابة العامة تقريرها، بعدما انتهت من تشريح الجثمان وصرحت بدفنه.

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بعد قرار الحكومة.. وداعا للتوك توك.. تعرف على سيارات ’’ميني فان‘‘ الجديدة وأسعارها

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، تعمل بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك في اجتماع حضره وزيرا المالية، والتنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولو الجهات المعنية.

من جانبه، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر شاشة «النهار»، أنه «سينتهي استخدام التوك توك ويتحول لخردة»، موضحًا: "الحكومة ستشتري التوك توك من الملاك وتخصم ثمنه من سعر سيارة توفرها بقرض ميسر لتحل السيارة محل التوك توك "وده شيء شبيه بمشروع التاكسي الأبيض، ومشروع استبدال الميكروباصات التي تعمل بالسولار".

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وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن التوك توك يوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل، لافتا إلى أن مصر بها 260 ألف مركبة مسجلة رسميًا، مرجحا أن يكون العدد الفعلي والحقيقي لها يتجاوز ذلك الرقم.

وأشار سعد، إلى أن رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع قريبًا مع مصنعي «التوك توك»، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات «الميني فان» على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات «التوك توك»، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.

وشدد سعد على أن وزير المالية أبدى موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدة لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

ما هي الميني فان؟

-الميني فان هي سيارة تشبه في هيئتها سيارات النقل وإنما تختلف في تربيعتها تستخدم لنقل الركاب وتسع من ٦ ل ٧ أفراد مصممة بطريقة طولية مع صالون واسع وطويل أي غرفة داخلية كبيرة، فالميني فان ستوفر علي المواطنين الوقت وستكون مريحة أكثر وأيضا أكثر أمانا من وسيلة التوك توك.

-سيارات «المينى فان» المقرر طرحها ضمن المشروع الحكومي، تعمل بالغاز الطبيعى.

-تتميز سيارات الـ"ميني فان" بأنها المثالية للعائلات الكبيرة التي ترغب في امتلاك سيارة جديدة تتسع لجميع أفراد العائلة وبأسعار اقتصادية، كما انها مناسبة للعمل كسيارة أجرة تصطحب عدد كبير من الأفراد.

أسعار الميني فان

وفي سياق متصل، نشرت بوابة الفجر، أسعار سيارات ميني فان المتواجدة حاليا بالأسواق المصرية، وجاءت كالتالي:

-" كينبو ميني فان" موديل 2017 بمحرك 1400 سي سي بقوة 95 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 4 سرعات، وهي السيارة بفئة واحدة بباب خلفي جرار، ويبلغ سعرها الرسمي 120.000 جنيه.

-سوزوكي "APV" موديل 2018 بأسعار رسمية 137.000 جنيه، وتتسع إلى سبعة أفراد بالإضافة إلى السائق، وتعمل بمحرك 1000 سي سي بقوة 50 حصان وناقل حركة يدوي من 4 سرعات.

-سيارة كيتون "M70" موديل 2017 بمحرك 1500 سي سي بقوة 86 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات وتستوعي مقصورتها حتى سبعة أفراد، وتبدأ أسعارها الرسمية 148.000 جنيه.

-فولكس فاجن كادي موديل 2018، بسعر 365.000 جنيه، وبمحرك 1600 سي سي بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ومن أبرز ما تتميز به السيارة مساحة الشنطة الخلفية التي تصل إلى 920 لترًا.

-" فيات دوبلو" 2018، العائلية متوفرة بفئتين، الأولي تأتي بـ 5 مقاعد، والثانية سباعية المقاعد، وتستمد دوبلو طاقتها من محرك سعة 1.4 لتر بقوة 77 حصان، وتبدأ أسعار دوبلو من 249.900 جنيه للفئة الأولي خماسية المقاعد، أما النسخة سباعية المقاعد فيبلغ سعرها الرسمي 256.900 جنيه، وسيارة فيات مرتبطة بناقل حركة يدوي، وتصل السعة اللترية لوحدة التخزين الخلفية إلى 750 لتر.

ملحوظة هامة:

أسعار سيارات الميني فان، ضمن المشروع الحكومي، ستكون مخفضة عن الأسعار المتواجدة حاليا بالأسواق، حيث أكد متحدث مجلس الوزراء أنه سيتم مصادرة التوك توك وتحويله لـ"خردة" أو حديد، وسيتم تحديد قيمة مالية له تخصم من سعر السيارات الجديدة وباقي المبلغ يسدد على عدة سنوات من خلال قرض ميسر.

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رونالدو ينتظر الفرعون.. يوفنتوس ينافس ريـال مدريد وبرشلونة لضم صلاح

كشف تقارير إعلامية، أن يوفنتوس الإيطالي، جدد رغبته في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقاللات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، أن إدارة السيدة العجوز وضعت قائمة الصفقات النارية للتعاقد معها الموسم المقبل، ويأتي على رأسها النجم المصري.

وكان يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الفرعون الموسم الماضي، بعدم أبدى كريستيانو رونالدو إعجابه بالنجم المصري، ورغبته في اللعب بجواره، لكن قرر صلاح البقاء مع الريدز موسم آخر.

وكانت صحيفة "ميرور" البريطانية، قد كشفت في وقت سابق، أن ليفربول يدرس بيع نجمه الأول محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتوفير المال من أجل التعاقد مع أفضل المواهب الشابه في العالم، مثل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وجادون سانشو نجم بروسيا دورتموند.

وأضافت الصحيفة الشهيرة: "رغم أن صلاح يعد النجم المفضل لجماهير ليفربول، فإن إدارة الريدز ترى أن الوقت أصبح مانسبا لبيعه الموسم المقبل، بأعلى مقابل مادي".

وتأتي تصريحات "ميرور"، في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين صلاح وزميله ساديو ماني، بعدما غضب الأخير من أنانية اللاعب المصري في إحدى الهجمات، خلال مباراة بيرنلي في الدوري الإنجليزي.

وكان موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي قد كشف في وقت سابق أن إدارة ليفربول أبدت استعدادها للموافقة على رحيل صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال فوز الريدز بالدورى الإنجليزى، خلال الموسم الجارى.

وذكر الموقع الشهير، أن إدارة ليفربول تسعى لتحقيق أقصى عائد مادى من بيع صلاح، وتخطط لأن يكون أغلى صفقة فى تاريخ كرة القدم، مضيفا أن بطل أوروبا سيرصد مبلغ 250 مليون يورو، على الأقل مقابل اتمام الصفقة.

ويحظى نجم المنتخب المصري باهتمام واسع من مختلف الأندية الأوروبية أبرزها ريال مدريد الإسبانى.

وكانت تقارير بريطانية قد كشفت أن إدارة ليفربول تسعى للحفاظ على الجناح المصري هذا الموسم، برفع راتبه الأسبوعى إلى 430 ألف جنيه إسترلينى.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن تلك الخطوة أتت بعد الاهتمام المتزايد من عدة فرق أوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد الإسبانى وبرشلونة ويوفنتوس بضم الجناح المصري.

وسيقوم نادى ليفربول بتمديد عقد صلاح مجدداً من عام 2023 لمدة موسم آخر لينتهى فى صيف 2024، وهو ما يجعل "الفرعون" ثانى أعلى لاعب يتقاضى راتباً فى البريميرليج بعد أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد، وحال رحيل "سانشيز" كما هو متوقع إلى نادى إنتر ميلان الإيطالى، سيكون اللاعب المصري الأعلى أجراً بين كل لاعبي الدوري الإنجليزي.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية قد كشفت أن وكيل صلاح، طلب في وقت سابق الحصول على 30 مليون يورو سنوياً نظير انتقاله لصفوف الريـال.

وبحسب موقع "دون بالون" الإسباني، فإن زين الدين زيدان، المدير الفنى لريـال مدريد اقترح على فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكى التعاقد مع أحد ثنائى ليفربول محمد صلاح أو ساديو مانى لتدعيم صفوف الفريق.

وأضاف الموقع أن بيريز دخل في مفاوضات مع وكيل صلاح، الذي طلب الحصول على راتب سنوى يصل لـ 30 مليون يورو، الأمر الذى دفع رئيس النادي للتراجع عن اتمام الصفقة، بسبب المبالغة في الطلبات المالية.

وكشف تقارير إعلامية، مؤخرا، عن تجديد ريـال مدريد، رغبته في التعاقد مع صلاح، بعد عودة زيدان لتدريب الملكي.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" -المقربة من النادي الإنجليزي- أن زيدان، يرغب في التعاقد مع صلاح، بعدما ضم إيدن هازاد من تشيلسي.

وأبدى زيدان، إعجابه الشديد بنجم ليفربول، خلال مؤتمر صحفي، العام الماضي، حيث تلقى المدرب الفرنسي سؤالا عن صلاح ورد قائلا: "هو لاعب عظيم، وقد أظهر ذلك فى السابق مع روما والآن مع ليفربول، وما زال شابا وقادر على التطور، لا أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى لكني أقدر صلاح كثيرا".

وتابع زيزو: "محمد صلاح يتطور بشكل كبير فهو لاعب شاب ويمكن أن يعطى المزيد لكرة القدم، وأنا أتابعه".

وفي تصريح سابق لزيدان، وكان حينها اللاعب المصري لازال في روما الإيطالي، قال: "محمد صلاح يمتلك سرعة رهيبة تجعله يتخطى المدافعين بسهولة فهو من أسرع اللاعبين".

وكان الأسطورة الفرنسية قد طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الموسم الماضي، التعاقد مع اللاعب المصري، نظرا لما يتمتع به من سرعة وقوة ومهارة، وبالفعل بدأ الأخير في وضع خطة للتعاقد مع نجم منتخب مصر، ولكن تمسك ليفربول بنجمه الأول، ورغبة صلاح في البقاء مع الريدز، ورحيل زيدان، أدت إلى عدم إبرام الصفقة الصيف الماضي وقتها.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وأندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، لانتقاله لأحدهم بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، للعام الثاني على التوالي، بـ22 هدفا، متساويا مع ساديو ماني ، وأباميانج، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ32 هدفا.

وحقق النجم المصري أرقما قياسيا هذا الموسم، منها أنه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

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